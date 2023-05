Dios y la Virgen me arroparon: Diego Guauque al superar cirugía contra el cáncer

El reconocido periodista Diego Guauque, quien inició terapia contra el cáncer a inicios del mes de febrero, tuvo la cirugía que eliminó exitosamente su sarcoma, el pasado lunes, 29 de mayo.

Guauque compartió un video al salir de su cirugía, en el que comenta que, a pesar del dolor del procedimiento, agradecía a “Dios y la Virgen” y a su público por arroparlo durante su proceso.

A través de su cuenta de Instagram, @diego_reportero, ha compartido su proceso contra esta enfermedad, incluyendo sesiones de quimioterapia, así como mensajes de motivación y ejercicios. También ha aprovechado sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo para quienes viven su misma enfermedad.

Dentro de su proceso de diagnóstico y tratamiento, Guauque comentó que quería hacer una visita al milagroso de Buga cuando se recuperara, al que le rezó para que lo ayudara a superar el cáncer.

“Estamos muy contentos. ¿Saben que me ponen más contento? Los rostros de mi familia, de mi esposa, hija. Me duele la barriga horriblemente, pero no estoy tan jodido como la primera vez”, expresa el reportero, Diego Guauque.

En los videos, llenos de comentarios de apoyo, comentó cómo la quimioterapia ayudó en la reducción del sarcoma y evitó la metástasis de este, lo que ayudó al éxito de la cirugía.

Además, en el video compartido en sus redes sociales, el periodista aseguró que el apoyo incondicional de sus seguidores ha sido la clave para su recuperación. “El sarcoma pensaba que se iba a enfrentar a mí solo, pero lo que no sabía era que se tenía que enfrentar a todos ustedes con sus oraciones y buenos deseos”.

