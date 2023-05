El arte no debe estar enredado con la parte política: Juanes

A sus 50 años, y con un montón de experiencias en el mundo de la música, Juanes todavía tiene muchos objetivos por cumplir. En pocos minutos con él es fácil que se destaque por su porte relajado, su humildad, tranquilidad y cordialidad. A la sombra de un árbol, en el patio de su casa en la ciudad de Medellín, charló con COLPRENSA sobre su último trabajo discográfico: ‘Vida Cotidiana’.

Luego de 27 premios Grammy y Grammy Latino, Juanes vuelve con la idea de impactar, más que nunca, con una propuesta de valor sólida, donde se abre personalmente y transforma esa intimidad en sonidos y música para todo aquel que desee escucharlo.

Con arreglos musicales que no se sienten tan cotidianos, Juanes expone las preocupaciones de un adulto reflexivo, que nunca deja de explorar en el amor, el matrimonio, la familia, el dolor, la frustración, su país y su gente, desde perspectivas en constante evolución.

Lea también: Habilitarán nuevo cruce vial desde la Diagonal Santander hacia la avenida Gran Colombia

Juanes regresa a la composición original y muestra una vez más su talento como compositor. Con la participación de artistas invitados como Mabiland y Juan Luis Guerra, este álbum casero y artesanal es el resultado de un trabajo único y vibrante.

Desde exaltadas discusiones en ‘Gris’ hasta la lucha con los detractores en ‘Veneno’, la canción ‘Vida cotidiana’ se presenta como una balada para su hija Luna, mientras que ‘Canción desaparecida’, colaboración con Mabiland, expone una crítica social ante problemáticas sucedidas en Colombia. ‘Más’ busca ser seductora y ‘El abrazo’ tiene vibras de reggae y está dedicada a quien necesita compañía, a quien se siente solitario, porque está lejos de su ciudad, de su país.

En esta misma línea, ‘Ojalá’ es una canción pop que narra una atracción imposible. ‘El vuelo’ es una canción feliz, sobre estar en el paraíso y disfrutar del amor. Finalmente, ‘Cecilia’, que canta con Juan Luis Guerra, es un homenaje a su esposa, y ‘Mayo’ refleja frustración y esperanza ante la violencia sucedida en el contexto de las protestas en el país.

Encuentre aquí: ¿Cúcuta está preparada para soportar otro terremoto?

La familia del paisa también desempeña un papel fundamental en este trabajo musical, donde sus hijos se unen a la narrativa en los videos de las canciones ‘Veneno’ y ‘Cecilia’, aportando un toque de significado y conexión familiar. El álbum ‘Vida cotidiana’ es una prueba del compromiso y la capacidad de Juanes para reinventarse una y otra vez.

- Al tener una carrera llena de éxito, donde su vida es una fuente de inspiración para muchos, si pudiera ir en una máquina del tiempo al pasado o al futuro ¿a dónde iría y qué le gustaría ver o cambiar?

Creo que en este momento de mi vida no quisiera cambiar nada, porque la única manera de estar acá es a través de ese camino que he recorrido. He tenido muchos aciertos y he tenido otras derrotas que me han formado. Entonces, simplemente quiero estar presente y aceptar la vida.

- ¿Le gustaría ir a alguna época para observar algún hecho histórico? Más allá de cambiar algo de su vida, ¿hay algún lugar que quisiera visitar?

Realmente no, porque en el pasado, como que no me provoca estar allá. Es como decía Diomedes: ‘¿allá para qué?’. Hay un tiktok que dice eso: ‘¿no quiere ir al pasado?’. Y el man dice: ‘¿Al pasado? ¿a son de qué?’. Entonces no, el futuro debe ser aterrador. Pero no creo que sea aterrador de miedo, debe ser aterrador de que va a ser un gran cambio. Por ahora, la verdad me quiero quedar aquí tranquilito en el presente y respirando.

- Antes de esta entrevista tuvo un almuerzo con amigos y gente cercana, con motivo del lanzamiento del disco. ¿Si pudiera invitar a este tipo de eventos a cualquier ser humano vivo o muerto a quiénes invitaría? y ¿por qué?

Me gustaría mucho invitar a Bob Marley, por ejemplo, para hablar de música y para hablar de la vida. Me gustaría invitar a James Hetfield para hablar de música. Me gustaría invitar a Mercedes Sosa para hablar de música. Puede ser una reunión pequeña, no mucha gente.

- ‘Cecilia’ es una de las canciones más destacadas dentro del álbum en colaboración con Juan Luis Guerra. ¿Qué sueños o qué le falta vivir al lado de su esposa?

Lo más importante es ver a nuestros hijos crecer y ser felices. Yo creo que ese es el sueño más importante de los papás. Ser padre de familia es una cosa hermosa y también es una cosa de mucho aprendizaje y con muchos matices. Pero en ese momento, lo que definitivamente creemos, pensamos y queremos es verlos crecer, que sean felices, que se desarrollen y que se realicen como personas.

- Juan Luis Guerra es un referente en la industria latinoamericana de la música. ¿Cuál es la enseñanza más grande que le ha dejado trabajar con él?

Juan Luis me ha dejado muchísimas enseñanzas, pero yo creo que la honestidad, la sinceridad y la humildad de él me desbaratan. Es que es un tipazo. Así de gigante como es físicamente, él es en su alma. Y ¿cómo te explico lo generoso que es? Cada vez que tengo la oportunidad de sentarme al lado de Juan, siempre quiero entrevistarlo y preguntarle cosas. Generalmente, hablamos de música, de la vida también, pero mucho de música. El consejo más hermoso que me ha dado Juan Luis, o el más brillante, es que estudie armonía para poder seguir abriendo las puertas. Me ha dicho que escuche a los maestros y también lo nuevo de la música, que siempre hay que mirar para todas partes y aprender de todas las personas.

Le puede interesar: Aprueban la incorporación de $127.000 millones al presupuesto de Cúcuta 2023

- ¿Qué objetivo tenían al plantear los sonidos de este álbum?

Es muy loco, cuando uno está trabajando en el estudio, en este caso del álbum, era más como dejar fluir las cosas. No había un objetivo específico de vamos así o asá, sino que todo iba fluyendo de una manera natural. Conectamos una guitarra, esa guitarra de pronto no sonaba tan chévere, o no sonaba para la canción. Entonces buscábamos otra guitarra y de pronto el amplificador no era el que buscábamos, buscábamos otro amplificador.

Íbamos así caminando sobre la espontaneidad de las cosas, pero encontrando algo. ¿Qué queríamos?: que fuera orgánico. Que fuera un álbum que sonara bien, que sonara a rock, que sonara humano. Como que tuviera el elemento de los instrumentos tocados por las personas y así fue.

- ¿En qué momento nace el interés por dejar un mensaje claro de protesta en este álbum?

Pues yo no creo que haya un momento en que nazca la necesidad, sino que las canciones siempre van saliendo. A veces salen, a veces no, a veces tratas de escribir cosas y no te sale nada que sea valioso. Pero yo creo que lo que me ha pasado en este disco, y en esas dos canciones sociales que hay ahí, es que quería decir algo.

Porque lo primero que tienes que hacer para una canción es que tienes que querer decir algo, bien sea de amor o bien sea social. En este caso creo que pasaron varias cosas en Colombia que me generaron esa necesidad de hablar desde el arte y desde la poesía. En el caso de la música, con el único fin de expresarme a través del arte, esperaba contar una historia y narrar cómo he vivido lo que ha pasado en el país.

- ¿Cómo surgió la colaboración con Mabiland?

La colaboración surgió porque yo estaba trabajando en una canción que se llama "canción desaparecida" y en la mitad de la canción quería un rap. Quería una persona que hiciera un rap y dándole vueltas en la cabeza se me apareció Mabiland de alguna manera, no sé ni cómo. Puede haber sido las redes sociales, la puedo haber visto en alguna parte y creo que ahí fue donde me conecté con ella, porque creo que ella tiene lo que la canción necesitaba, esa agresividad, al mismo tiempo esa dulzura y esa verdad. Yo encuentro a Mabiland como una persona muy particular en su mundo. Viene de Quibdó, es afro, vive en Medellín. Es dulce, pero también es fuerte y creo que tiene mucha autoridad para contar cosas. Entonces me gusta lo que ella hace. En conclusión, la invité y ahí quedó la canción y creo que quedó muy potente.

- La canción ‘Mayo’, ¿tiene que ver con el asesinato de Lucas Villa, el 11 de mayo de 2021?

Obviamente que eso tiene que ver, pero no solamente fue él, sino que fue todo. Para mí fue el año 2019, 2020, 2021 y hubo un evento que me marcó demasiado que fue la ambulancia. Por ese motivo el video es así. Si te das cuenta el video es la historia de una chica que va en una ambulancia para el hospital. Es de una niña que perdió a su hijo prematuro. A mí eso me pareció muy loco hermano. Pues obviamente todo lo que hubo ahí en esos años fue como confuso y lo digo porque a mí me daba esperanza lo que pasaba en algún momento y después pasé de la esperanza a la angustia. Pensaba: “esto está mal. Esto es muy extraño”. Veías policías que disparaban a los jóvenes, veías a una cantidad de gente que quería quemar a los policías. Todo se empezó a distorsionar y se pusieron mal las cosas. Me da mucha tristeza ver cómo todo se transformó en otra cosa muy diferente a lo que había iniciado.

- Cuando usted estaba presentando los videoclips, se habló de una cita de Germán Carvajal: “Un artista que no se compromete, es un comerciante”. ¿Por qué en esta industria no hay que ser un comerciante?

Siendo artista respeto a los artistas. Cada quién decide cómo manejar su carrera y su vida. Pero para mí, las cosas que trascienden en la vida son las cosas con las que uno se puede comprometer. Con canciones que pueden trascender al pasar los años, porque hablan de cosas que son profundas. Lo demás pasa.

- En una entrevista, usted dijo que cuando era joven era común que se normalizara la violencia en un contexto de guerra contra el narcotráfico: ¿Por qué el artista debe tomar un rol, papel o posición política cuando la violencia es el pan de cada día?

Pues mira, yo creo que la gente no tiene la necesidad de dar su opinión sobre algún tema, porque cuando vos estás con tus amigos en la casa, no todos los amigos están opinando del tema. Hay alguien que de pronto guarda silencio y creo que guardar silencio también es un derecho. Si elegís quedarte callado por alguna razón, porque no quieres hablar, porque te da pena hablar, porque no sabes qué decir, estás en shock o porque simplemente no te interesa el tema, cualquiera de esas razones puede ser una opción.

Yo creo que el artista en sí, no tiene necesariamente que comprometerse políticamente con algo si no quiere. Muchos son grandes artistas y no se comprometen. Hay otros que se comprometen de frente. A mí lo que me pasa es que cuando un artista toma partido político, como que empiezo a sentir que el arte también toma el partido. El arte no debe estar enredado con la parte política.

Otra cosa es como la parte humana, la parte social, la parte narrativa de las historias, pero cuando vos le metes ideología a la música, no sé, a mí personalmente me condiciona un poquito, pero es una cosa personal. Yo puedo sentarme a hablar perfectamente hoy en día con personas que piensan demasiado diferente y a todos los respeto. Yo no tengo ningún problema con eso, cero.

- ¿Qué le diría a los niños colombianos que viven con miedo por el conflicto armado?

Es bien difícil hermano, porque creo que la responsabilidad es de todos. Es una injusticia porque los niños deberían estar en donde tienen que estar: estudiando, aprendiendo, en el hogar con una familia que sea estable, pero es muy difícil hablar de eso, es todo hipotético. A mí me impresiona mucho lo que pasa con el embarazo no deseado, que son unas cifras altísimas que cada vez se multiplican y se multiplican. No hay responsabilidad por lo que significa la vida. Decirles a los niños que tienen miedo, que los adultos van a resolver los problemas, pues no, porque no es así de fácil. Es una pregunta que quizá no tiene respuesta.

- Desde su perspectiva: ¿cuál es la visión o aquello que hace diferente a Gustavo Santaolalla como productor? y ¿Qué tipo de relación tiene hoy con él?

Gustavo ha sido de los grandes productores que yo he conocido y es un tipo que tiene una musicalidad de un nivel, no sé, como que no lo puedo entender. Creo que es un tipo sensible y talentoso. La última vez que hablé con él fue hace cuatro meses por mail. Siempre hemos estado tratando de vernos para hablar y juntarnos, pero nunca hemos podido cuadrar ese momento. Es algo que tengo muy presente en los planes, porque él vive en Los Ángeles y es muy difícil encontrarnos. Ojalá que lo más pronto posible pueda sentarme con él a tomar un café y hablar bobadas, porque es una persona a la que yo le debo demasiado, lo quiero mucho y lo respeto mucho.

- Luego de tantos Grammy, ¿cuál ceremonia de entrega es la que más recuerda?. ¿Por qué?

Creo que hay una que me marcó mucho y fue el 11 de septiembre. Obviamente, pues, primero que todo no pasó. La ceremonia no pasó, pero me marcó por lo que pasó en el mundo, por lo que significaron estos ataques. Fue algo demasiado bestial, de miedoso, de terrorífico (...) Otro que recuerdo mucho fue uno en Denver (...) Yo tenía 5 nominaciones y me gané las 5 nominaciones, pues, yo no lo podía creer. Yo lloraba como de la emoción tan tesa que tenía ese momento. Fue muy muy muy emocionante.

- ¿Cómo ha enfrentado el miedo, si se le puede llamar miedo, o la frustración en relación con un estándar artístico que usted busca, osea, la necesidad de superarse cada vez más?

Pues, yo he sufrido de depresión desde hace muchos años, desde que estaba pelado, pero yo no sabía que sufría depresión realmente. No tenía ni idea. Hace 10 años hablar de eso era como que: “hey, dejá de ser huevón hombre, qué te pasa, no seas desagradecido”. Pero creo que hoy me doy cuenta de que el miedo es como un sentimiento que te paraliza y es horrible sentir miedo hermano, es lo peor porque te quedas como mermado. A veces lo he vencido con la rabia, pero generalmente lo he vencido con la música. Siento que a través de la música y el arte y la guitarra, del ensimismamiento en la música he encontrado ese camino de poderme sentir parte de algo. Pero el miedo es un sentimiento fatal hermano, lo odio, no me gusta sentirme así.

- Al ser un artista con valores espirituales tan sólidos, ¿qué piensa de la muerte? y ¿cómo afronta la idea de perder a un ser querido?

Bueno eso es duro hermano. A ver, yo primero que todo crecí en una familia católica. Mi mamá y mi papá rezaban el rosario en la casa todos los días y era como mi vida de la infancia. Hoy en día, a mis 50 años, pues yo tengo una versión totalmente diferente de las cosas y una forma personal de interpretar lo que signifique eso, o Dios, o el universo o la fuerza superior o cualquier cosa.

Hay como 20.000 religiones, cada una tiene su historia, pero la mía personal, mi relación con algo supremo es muy particular. La muerte puede ser dos cosas: puede ser una desconexión, como cuando te quedas dormido y chao, o puede ser una trascendencia como a otro lugar. Pues, yo sí creo que la energía y el alma de las personas no se puede desaparecer (...) Es como si una gotita cayera en el océano. No tiene forma, ni color, nada. Es algo más grande que nosotros definitivamente. Entonces me voy mucho como de un lado al otro, todavía no estoy seguro qué puede significar eso.

Lea aquí: Eran los 'Chachos' del robo de motos en las comunas 7 y 8.

- ¿Le teme a la muerte?

Yo creo que le temo más a que se muera gente que yo quiero, por el simple hecho del apego y del amor que uno les tiene. En lo personal, pues ojalá no me diera cuenta cuando eso me llegara a pasar, porque qué pereza darte cuenta de que te vas a morir.

- ¿Para usted es importante dejar legado?

No, yo creo que para mí lo más importante es lo que le puedo dejar a la gente que yo quiero. Puede ser a través de la música a los amigos. Realmente eso es lo que importa. Como lo que uno puede dejarle a la gente, pero en el sentido de lo que representamos para ellos. Eso para mí es lo importante. Obviamente la música, sí. La música se queda ahí, uno se va y la música se queda, pero pues la gente puede escucharla, no escucharla, yo no sé. Pero la gente que te quiere y te conoce, pues esa memoria que tú les dejas a ellos es lo que más me importa.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion