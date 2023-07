El jurado dio el veredicto favor del cucuteño Darwin Briceño por tener el cuerpo más saludable “gracias al instructor Jesús Rodríguez del gimnasio Sparlife”.

Se define como “una persona disciplinada, muy apasionado, emprendedor y responsable con las tareas que se me asignan y en los retos que me propongo me gusta hacer las cosas de la mejor manera”.

Adelanta una campaña en sus redes sociales de 100 cosas por hacer en Norte de Santander y dice que se siente orgulloso de todo lo que se puede ofrecer.

Darwin Briceño ha acompañado a muchas niñas en reinados y a caballeros en su proceso de preparación. Y es la primera vez que participa en un concurso de belleza, pero hizo ‘moñona’.

