El Desafío cambió la vida de los participantes: Serna

El miércoles arranca una nueva temporada del Desafío the box, la número 19, la última que el Canal Caracol hará en la locación de la ‘ciudad de las cajas’, y contando nuevamente con Andrea Serna en la conducción del programa.

Es un formato que siempre le ha generado al canal muy buenos resultados y que ahora necesita más de él, en momentos en que la televisión colombiana registra sus más bajos índices de teleaudiencia.

Una temporada que se encuentra en plena grabación y que es muy especial para Andrea Serna, en especial, al cumplir 25 años de labores en el mundo de la televisión, pues fue en el año de 1998 que en el Noticiero Nacional, empezó un recorrido que ha sido brillante y la mantiene vigente en el competido mundo de la pantalla chica.

Desde hace varias semanas se encuentra en Tobia (Cundinamarca), a cerca de dos horas por carretera de Bogotá, donde se han grabado tres temporadas de este reality, superando las dificultades de la pandemia, y ahora, las del invierno.

¿Cómo ha sido grabar sabiendo que será la última temporada?

Mucha nostalgia. Hemos vivido muchas cosas aquí, muchos contrastes en cada una de las tres temporadas. En 2021 llegamos con el país prácticamente aún encerrado, por lo que fue un verdadero reto de producción dentro de una burbuja, en un ejercicio que salió muy bien y con un nuevo formato, dentro del Desafío, que gustó mucho a los televidentes.

¿Cómo se prepara Andrea Serna?

La preparación siempre es retadora, fascinante. Empezamos por lo físico, porque desde que me embarqué en este programa siempre he querido estar en sintonía con lo que siente un atleta que se prepara para una gran competencia, porque en la comunicación no verbal tu aspecto suma, pero sobretodo, es para poder mentalizarme tal cual lo hacen ellos a la hora de participar en el Desafío.

La preparación creo que va más por lo mental, porque es un tiempo lejos de la casa, de la familia, y eso nos pasa a todos los que hacemos parte de esta producción, que son más de 200 personas.

-Dentro de las novedades que presentará esta temporada será el regreso de ‘Playa Baja’...

No la habíamos tenido en las temporadas de la ‘Ciudad de las cajas’ y ahora regresa, pero siento que está mucho más ruda, es más desolador de lo que recuerdo que se vivía en el Desafío en Cap Cana (República Dominicana), aquí no hay ni sombra.

