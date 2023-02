El embarazo de Rihanna, una patada ganadora y un emotivo himno: platos fuertes del Super Bowl

Image

La artista cantó media docenas de canciones, entre ellas "Bitch better have my money", "We found love", "Work" o "Diamonds" en una "celebración" de su catálogo, como ya había anunciado.

Una patada decisiva, el espectáculo del descanso de una Rihanna embarazada, un himno nacional que desató lágrimas y el regreso de los M&M fueron el domingo algunos de los momentos más destacados del Super Bowl, en el que Kansas City Chiefs se impusieron 38-35 a los Philadelphia Eagles. - Las lágrimas del entrenador de Eagles: la emotiva versión del "Star Spangled Banner", el himno estadounidense, a cargo del cantante de country Chris Stapleton en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona) conmovió hasta las lágrimas al joven entrenador de Philadelphia, Nick Sirianni, así como a gigantes como Jason Kelce (Eagles, 134 kg) y Chris Jones (Chiefs, 135 kg). Lea: El juicio entre Johnny Depp y Amber, a película En redes sociales, muchos internautas consideraron que fue la mejor interpretación en un Super Bowl desde la de Whitney Houston en 1991, la más recordada. - Eagles vuelan primero: Philadelphia tardó menos de dos minutos en abrir el marcador con una carrera de una yarda de su estrella Jalen Hurts. El joven 'quarterback' tuvo una actuación fabulosa en su primer Super Bowl logrando las mejores marcas de touchdown (3) y yardas (70) de carrera para un mariscal de campo, si bien también cometió una pérdida que le costó a su equipo seis puntos vitales. - Patrick Mahomes arriesga el físico: a falta de 1 un minuto y 33 segundos para el descanso, la superestrella de los Chiefs se reagravó su lesión en el tobillo derecho en un fuerte placaje del linebacker de los Eagles TJ Edwards. Mahomes abandonó momentáneamente el juego entre grandes gestos de dolor pero regresó en la segunda mitad para comandar la remontada y embolsarse su segundo premio MVP de un Super Bowl. - Rihanna regresa... embarazada: la cantante nacida en Barbados deleitó a los 67.827 aficionados de Glendale con una apabullante sucesión de éxitos en el esperado show del descanso. Su vientre redondeado despertó pronto las especulaciones sobre un posible segundo embarazo de la artista, que fue rápidamente confirmado por sus representantes. Rihanna, que ya había dado a luz a un hijo en mayo de 2022, cumplió su promesa de dar una gran sorpresa en un espectáculo que, por lo demás, fue sobrio y sin invitados. Conozca: Los secretos detrás de 'Titanic', la película - Vuelven los personajes de M&M: la marca de caramelos dijo en enero que dejaría de utilizar a sus personajes multicolores después de que un sector de la derecha conservadora los juzgara politizados, pero el domingo hicieron su regreso en la retransmisión televisiva más vista del año. El actor, guionista y director Ben Affleck también destacó dentro de los codiciados comerciales del Super Bowl, apareciendo como empleado de Dunkin', la cadena de café estadounidense de la que es un gran aficionado. Affleck aparece atendiendo los autos de clientes reales hasta que es sorprendido por su esposa, la cantante Jennifer López, quien lo manda de regreso a casa. - La patada decisiva: un gol de campo de Harrison Butker desde 27 yardas a solo ocho segundos del final consumó la remontada de los Chiefs y les brindó su segundo título de Super Bowl en los últimos cuatro años. Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Lunes, 13 de Febrero de 2023