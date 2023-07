Él era mi hijo: Raúl Gasca reacciona a la muerte del chimpancé Pancho

“De verdad, muy triste, mano. Fíjate que ayer estaba haciendo un en vivo por Instagram y alguien me dijo, ¿ya viste que se escapó un chimpancé del zoológico anoche? Y yo le digo, no, no sé, ¿en dónde lo viste o qué? No, que el alcalde dijo algo que no sé qué y pues ya vi. Y vi que efectivamente unos chimpancés, pero no sabía cuál, porque ahí había tres chimpancés, no dos, había tres”, compartió Raúl Gasca con Blu Radio.

Así las cosas, tuvo que buscarle un nuevo hogar a cada uno de los animales que por tantos años los acompañaron en el escenario, pero nunca se imaginó que este sería el final para Pancho, quien en 2007 había protagonizado su primer intento de escape. Consiguió pasearse por una parte de las instalaciones del aeropuerto de Pereira hasta que fue capturado y devuelto a su jaula. El animal tenía 13 años.

“Como todos saben, en Colombia se hizo una ley donde se prohibía trabajar con los animales en los circos. Y teníamos la opción de irnos de Colombia y nunca más volver o dejar de trabajar con los animales. Por tanto, que molestaba a la gente, pues decidimos dejar de trabajar con los animales. Y yo personalmente me encargué de ver que los animales quedaran bien. Que los animales quedaran bien. Y efectivamente nosotros donamos, yo doné a Panchito. Yo lo crié, te puedo decir, prácticamente. Él era mi hijo”, afirmó.

Lo que más lamentó Raúl sobre lo ocurrido, no fue solo que el hecho de que lo hubieran tenido que matar, sino en las condiciones en las que lo hicieron. “Lo que me rompe el corazón y me pone triste es que lo hayan tenido que matar. Y luego estuve escuchando la entrevista y dice que con fusil y todo, o sea, se me hace muy fuerte”, expresó.

La explicación que dio Sandra Correa, gerente del zoológico acerca del asesinato de los dos animales, en especial sobre la de Pancho. Tuvo que ser sacrificado porque con el tiempo se había vuelto bastante agresivo y la fuerza que podía desarrollar el chimpancé bajo ese estado, era la de por lo menos 10 personas juntas.

Así que presuntamente, se vieron obligados a asesinarlos. A Chita dentro del parque y a pocos metros de su jaula y a Pancho, a las afueras del recinto, pero muy cerca de una zona que contaba con personas a las que hubiera podido atacar.

No usaron dardos tranquilizantes, porque no hubieran sido suficientes para inmovilizarlos, y se estaban convirtiendo también en un problema para el personal que trataba de atender la situación.

Sin embargo, la Fiscalía ha dicho que iniciará una investigación en contra del Bioparque Ukumarí, después de que un integrante del Ejército y la Policía le dispararan a los dos mamíferos. Estará a cargo del Gema, un equipo de fiscales y policías judiciales especializados en delitos que atenten contra el bienestar de los animales en el país, “abrió noticia criminal y avanza en la recolección de información y evidencia física que permita establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos”, señaló el ente acusador en su cuenta de Twitter

