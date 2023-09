En Colombia se baila así hoy en el Día de Shakira

Un mural en Barranquilla y varias playlist en Spotify hacen parte de las celebraciones de este día en el que también se conmemoran 25 años del disco ¿Dónde están los ladrones?

Luego de una campaña que duró varias semanas se definió que Shakira también tendría su día oficial en Colombia, así como lo tienen The Beatles en Inglaterra, Elvis Presley en Estados Unidos o hasta New kids on the block en Boston. Y ese día ha llegado.

Este viernes 29 de septiembre y justo en la fecha en que se lanzó, hace 25 años, el álbum ¿Dónde están los ladrones?, se celebra en Colombia el #DíaDeShakira, con esta etiqueta que seguro se verá en muchos post de redes sociales.

Lea además: Reabrirán el paso por el puente La Unión en Puerto Santander

Fue el servicio global de suscripción de música por streaming, Spotify, quien lideró la campaña y eligió esta fecha para celebrar a la artista barranquillera, su exitosa carrera y legado en el mundo. “Desde Spotify celebramos lo que ha representado para nosotros la carrera de Shakira como artista y embajadora. Asimismo, celebramos nuestra identidad y las cosas positivas que tenemos como país a través de nuestra música. Queremos unir voces, crear conversaciones y conectar con seguidores y amantes de la música y la cultura impulsada por la barranquillera”, aseguró Manuela Echeverry, líder de relaciones con artistas y sellos discográficos para Spotify en la región Andina.

Un año inolvidable

Shakira ha tenido un 2023 bastante intenso. Tras la confirmación de su separación el año pasado, la catarsis musical ha generado varios éxitos —Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 con Bizarrap, Acróstico, TQG con Karol G, Copa Vacía con Manuel Turizo y la más reciente, El Jefe, con Fuerza Regida—, que han sumado más y más récords para Shakira.

“Este año se ha posicionado dos veces en el lugar #1 del Top Global 50 de Spotify con Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 con Bizarrap y TQG con Karol G, ha alcanzado un nuevo hito al convertirse en la artista latina femenina con más reproducciones de todos los tiempos en la plataforma”. La barranquillera, además, ha registrado un incremento de 138.5 % en reproducciones en Spotify durante el último año.

Shakira por aquí y por allá

No hay día que no se hable de Shakira y no solo por estas cifras y su música sino por lo que pase en su vida diaria, desde con quien sale, qué hizo, hasta temas como la molestia de la familia Piqué por haber nombrado a su suegro en la canción El jefe, una nueva acusación de Hacienda española por temas de dinero, la bailarina que anda diciendo que era mala jefa y hasta el tema político con el comentario de que su último éxito El jefe no se ha autorizado por la artista en contextos políticos o partidistas.

Infórmese: Indígenas de América Latina piden que sus protestas dejen de ser criminalizadas

Para Blanca Luz Holguín, exgerente nacional de eventos de RCN Radio, en la vida de Shakira nada ha sido al azar ni coincidencia. Y todo el fenómeno actual tiene mucho que ver con los años en que ella estuvo alejada de los escenarios o sin sacar música nueva: “Todo lo que está pasando es producto de que la gente la estaba esperando. La coyuntura de sus relaciones y todo lo que ha vivido también influye, pero todos sabemos la calidad que ella tiene, su trabajo es impecable y su éxito es inmenso, una realidad gracias a lo multigeneracional que es ella”.

Las celebraciones en este día

Seguro hoy las playlists que Spotify tiene disponibles por el #DiaDeShakira incrementará sus números, pero además hay varias actividades programadas en el país. En Barranquilla, su ciudad natal, se revelará un gran mural ubicado en el Colegio La Enseñanza —lugar donde la artista estudió— con la frase: “En Barranquilla se baila, se aprende, se inspira así”. También en Barranquilla, en el Gran Malecón, en el área de Caimán del Río, se verá una exhibición de siete estructuras acompañadas de imágenes de la artista.

La Casa Spotify en Bogotá tendrá “La esquina de siempre”, una zona de fotos abierta al público inspirada en su canción Te espero sentada, “allí habrá un buzón, para que los fans depositen sus cartas y mensajes dedicados a la artista”. Se sabe además que las nuevas promesas del pop en Colombia rendirán hoy un homenaje a la barranquillera.

Finalmente también se lanzará la página web www.diadeshakira.com para recoger firmas para que este 29 de septiembre sea oficializado en el calendario de los colombianos.

Hoy es un día para escuchar cualquier disco de Shakira, ¿usted cuál va a oír?