Estos son los ganadores de los premios Óscar 2023

Los Óscar prometían emoción este año y eso lo cumplieron a cabalidad. Por lo menos desde los primeros galardones de la noche en los que las lágrimas fueron contagiosas para asistentes al teatro Dolby y a quienes veían la transmisión.

Este es el recuento de los ganadores de la noche.

Mejor película animada

El primer premio de la noche fue para la Mejor película animada. Pinocho de Guillermo del Toro se llevó el galardón, el tercero en su carrera.

“La animación es cine, la animación no es un cadete y la animación está lista para dar el siguiente paso, ya estamos para ello. Ayúdenos a mantener la animación en la conversación”, dijo el cineasta mexicano al recibir este premio y agradeció además a Netflix, plataforma de la cinta, y dedicó el premio a su esposa, sus hijos y sus difuntos padres.

Del Toro ya había ganado en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards, los Annie Awards y los BAFTA. Pinocho se puede ver actualmente en Netflix.

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan cumplió con los pronósticos y logró el óscar al mejor actor secundario por su papel en Todo en todas partes al mismo tiempo. Con lágrimas el actor vietnamita no ocultó su emoción y aseguró que los sueños se cumplen.

“Mi madre está viendo esto en casa. Mamá, tengo un óscar. (...) Pensaba que esto solo pasaba en las películas pero me ha ocurrido a mí”, expresó.

Huy Quan competía en esta categoría con Brendan Gleeson y Barry Keoghan de El espíritu de la isla, Brian Tyree Henry por Causeway y Judd Hirsch por Los Fabelmans.

Mejor actriz de reparto

La actriz Jamie Lee Curtis, de 64 años, consiguió el Óscar a la mejor actriz de reparto por su papel en Todo en todas partes al mismo tiempo.

“Agradezco a cientos de personas, sobre todo a los directores, a Michelle Yeoh y al resto elenco. Esto no es solo mío... ¡Acabamos de ganar un óscar!”, exclamó la intérprete, que se embolsó la primera estatutilla dorada de su larga carrera.

Curtis competía con Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever, Hong Chau por La ballena, Kerry Condon por Los espíritus de la isla y Stephanie Hsu por Todo en todas partes al mismo tiempo.

Mejor documental

El premio en esta categoría se lo llevó Navalny y la familia del opositor ruso Alexei Navalny subió a recibir el galarón.

“Estoy soñando con el día en el que seas libre y nuestro país sea libre. Mantente fuerte”, apuntó junto a sus hijos Yulia Navalnaya, la esposa del opositor, quien sigue encarcelado en la Rusia de Vladímir Putin.

El premio fue recogido también por el director Daniel Roher, quien se lo dedicó a “todos los presos políticos del mundo”. Navalny es una producción de CNN y HBO Max.

Mejor maquillaje y peinado

La competencia estaba reñida, pero fueron los prostéticos usados en Brendan Fraser para La ballena los que le dieron el premio a Adrien Morot, Judy Chin y Annemarie Bradley.

Mejor diseño de vestuario

Por segunda vez en su carrera la diseñadora Ruth Carter sube a recibir un Óscar por su trabajo en Pantera negra: Wakanda Forever. Lo dedicó a la memoria de su madre, recientemente fallecida y al actor que interpretó a Pantera negra, Chadwick Boseman.

Mejor película internacional

Este galardón se lo ganó la cinta alemana “Sin novedad en el frente”, nueva adaptación al cine de la clásica novela homónima sobre la Primera Guerra Mundial.

Era la favorita en la categoría, la cinta producida por Netflix se impuso a Argentina, 1985, protagonizada por Ricardo Darín, considerada una seria contendiente, así como a la belga “Close”, a la polaca “EO”, y a la irlandesa “The Quiet Girl”.

“Esto significa mucho para nosotros”, dijo el director suizo Edward Berger, de 52 años, al recibir la estatuilla. Es el cuarto premio para Alemania en esta categoría.

Más galardones para “Sin novedad en el frente”

A mitad de la ceremonia esta película alemana ya había ganado cuatro premios Óscar: Mejor película internacional, Mejor cinematografía, Mejor banda sonora y Mejor diseño de producción.

En una entrevista con la AFP en septiembre, el director suizo Edward Berger, que ha vivido la mayor parte de su vida en Alemania, explicó que “quería tratar la novela desde un nuevo punto de vista, el de un director alemán”. Más de un siglo después de la Primera Guerra Mundial, quería insistir en “la perspectiva de los vencidos”, dijo.

La película está basada en la novela con el mismo nombre traducida a más de 60 idiomas, y sus adaptaciones cinematográficas, cuentan el destino trágico de un joven soldado alemán, Paul Bäumer (interpretado por Felix Kammerer), que parte al frente como voluntario.

Descubre el horror de las trincheras en Francia y se da cuenta del adoctrinamiento nacionalista que él y sus compañeros han recibido.

El domingo, al recibir el Óscar, Berger agradeció a Kammerer, un actor de teatro austriaco en su debut cinematográfico, diciendo: “Sin ti, ninguno de nosotros estaría aquí”.

Esta película la puede ver por Netflix.

Otros premios

En la categoría a Mejor documental corto el premio fue para The Elephant Whisperers. El Mejor corto (Live action) se lo llevó An Irish Goodby y el Mejor corto animado fue para The Boy, the mole, the fox and the Horse.

