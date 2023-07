‘Frank Molina’, un lobo solitario en ‘Los Iniciados’

Mientras vivía en Buenos Aires (Argentina), en plena grabación de la comedia 'Los Protectores', el actor colombiano Andrés Parra empezaba a buscar el tono y las características esenciales de Frank Molina, el periodista con problemas de alcohol y de salud mental, protagonista de 'Los Iniciados', la película colombiana que el 7 de julio estrena Prime Video.

Aunque en las páginas de las novelas del escritor colombiano Mario Mendoza es un investigador privado, Parra buscaba una luz para poder interpretarlo, y en constante comunicación con el escritor le preguntó por la música que escucharía su personaje. A partir de ella, logró encarnar a un enigmático personaje que vive en una ciudad sin agua potable.

Lea: La historia de la actriz cucuteña que conquistó Hollywood y venció a 'Indiana Jones'

Un ser sin esperanzas en la en la sociedad que trabaja para un periódico de crónica roja tras haberlo perdido todo en su pasado cercano. Un lobo solitario que se esconde detrás de una fachada de cinismo, pero su única ambición en la vida es encontrar la verdad, y quien inicia una investigación que lo lleva a descubrir un entramado de corrupción mucho más profundo y peligroso de lo que en un principio pudo imaginarse.

Momento difíciles

-¿Difícil interpretar un personajes de estas características?

Esta película coincidió con todo mi proceso de divorcio y eso fue muy interesante. El estado en el que estaba Frank y un poco el estado en el que estaba Andrés me parece memorable y me lo llevaré siempre de recuerdo. Estábamos en un proceso muy jodido Fran y yo. lo que era bacano porque digamos que Frank no estaba bien y yo no estaba bien tampoco. Así que no había que hacer nada. Mi estado era el de él, un poco.

-¿Cómo fueron las grabaciones en esta película?

Fue emocionante ver la Kasbah (Ciudad donde ocurre la historia). Antes de empezar a grabar, Felipe Orozco hablaba de que quería representar, más que Bogotá, el universo de Mendoza y crear un lugar más universal, que tuviera mezclas de más ciudades. Esa era mi expectativa, si la Kasbah iba a tener ese sabor universal,

no de la Comuna 13 o de la Av. Caracas.

-¿Se logró?

La Kasbah me transporta a veces, por ejemplo, a Nueva York, Hong Kong, vainas de esas. Eso me parece muy bacano. Y eso era lo que ellos querían.

Su personaje

-¿Quién es Frank Molina?

Frank Molina es un periodista que tiene un problema importante con el alcohol y además sufre de una condición de salud mental como es la bipolaridad. Esa mezcla es un detonante importante. Frank es un tipo muy solitario, que tiene la cabeza a 10 mil por hora todo el tiempo, al que le cuesta adaptarse al entorno, y que tampoco tiene muy buenas habilidades sociales. Un personaje bacano, de los que a mí me gustan.

Conozca: Gabriela Lemus, virreina nacional Miss Teen Universe

Yo lo he disfrutado mucho. Tiene esa cosa del ser humano en decadencia, en total vulnerabilidad. Hay mucho Frank Molina suelto, y me parece bonito rendirles un homenaje.

-¿Cuáles fueron los principales retos para la preparación de su personaje?

Sobre todo el tema de la salud mental fue en lo que yo más me enfoqué. ¿Qué es realmente la bipolaridad?, ¿Cómo se trata?, ¿Cuáles son los medicamentos?, ¿Cómo son las crisis?, ¿Cuánto duran?, ¿Qué pasa cuando a eso le metemos un shot de aguardiente o de ron?

El gran reto, fue en ese caso, la transición entre la información científica y la ficción, porque a veces el guión pedía otras cosas.

Eso fue muy complicado para mí y ahí estuvo Felipe, el director, muy bien y muy acertado en saber regular los datos científicos y la ficción, porque al final, la película tiene un tono que uno como actor tiene que respetar.

Ese es el reto más grande, regular la enfermedad con el guión y con lo que está pasando en la historia.

-¿Cómo abordó la creación de su personaje entendiendo que venía desde un personaje ya existente en la literatura?

Fue una ventaja gigante, porque tenía los libros por un lado, donde hay mucha información y además tenía acceso al papá, a Mario. Entonces, a veces llamaba a Mario.

Recuerdo que yo quería saber si estábamos de acuerdo, por ejemplo, en el gusto musical de Frank o en lo que había en su nevera o en lo que comía en la calle. Eso fue muy, muy chévere. Y en las novelas están muchas de las claves del temperamento.

Más que cualquier otra cosa, lo que me interesaba de las novelas eran las claves que da Mario sobre la personalidad de Frank.

Entérese: Tom Cruise, contra la inteligencia artificial en 'Misión Imposible 7'

-¿Cómo se diferencia el Frank literario al Frank cinematográfico?

La gran diferencia son las circunstancias dadas, dado que Los Iniciados es la versión cinematográfica del universo de Mendoza, rescatando la vida de algunos de sus personajes literarios. Y en ese sentido, Frank

es uno de los personajes más poderosos que tienen las novelas.

Pero en la película hay un Frank Molina en unas circunstancias distintas a las de los libros. Lo hablamos con Mendoza, se trabajó y se acordó con él. Si, se mantiene lo sórdido, se mantiene Bogotá o esta ciudad, digamos, gótica, fría, donde llueve... Sí, como esa Bogotá pesada que está en sus libros siempre.

-¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con Mario Mendoza?

Maravilloso, porque yo con Mario lo que tengo son conversaciones muy bacanas. Hace poco hablamos de Frank, pero a mí me parece estar hablando con Frank de pronto, en automático. Fue un gran regalo porque hablamos mucho sobre la soledad, sobre la pareja. Yo tenía muchas preguntas. Mario fue muy generoso.

Como dato curioso, leyendo 'Lady Masacre', el primer llamado de atención que me hacía a mí el universo es a través de Frank Molina, frente a la vida que yo tenía y si realmente yo me sentía parte de eso o no. Entonces ahí, de alguna manera, Mario también fue partícipe de ese proceso. Entonces para mí era muy chévere poder conversar con él.

- *Los Pombo, ¿Quiénes son, y en qué afectan la lucha de Frank en la película?

Los Pombo son unos personajes inspirados totalmente en la ficción. Yo creo que, de hecho, dudo que existan en la vida real. Son una familia poderosa dueña del país, básicamente. De los que ponen alcalde, ponen ministro. Los Pombo son el poder total y absoluto. Y ahora van detrás de un recurso que escasea.

Entonces, eso pone a Frank, yo creo que un poco en esa guerra de David contra Goliat, que él asume. Y ahí viene el papel que ha tenido el periodismo nuestro. Como de esos periodistas que a pesar de saber que se están enfrentando a una cosa demasiado jodida, le entran igual.

Más en: Ricky Martin anunció su divorcio con Jwan Yosef

Frank tiene eso también con los Pombo. Los Pombo vienen siendo los antagonistas de esta historia. Los Pombo representan eso, poder, dinero, explotación de los recursos, la avaricia, la mezquindad, la impunidad.

-¿Qué hace única la película Los Iniciados?

Aquí hay toda una cultura de Mario Mendoza. Yo creo que nuestro trabajo necesita del público en el sentido en el que... la película es un juego que uno propone.

Usted se tiene que creer el cuento y entrar en el juego, si no, no podemos jugar. Ojalá que los lectores y espectadores se dejen sorprender. Esto hay que verlo con la mente dispuesta, si uno llega con demasiados prejuicios, no la va a disfrutar.

-¿Qué mensaje de deja a los fieles lectores de Mario Mendoza?

Que los amamos, que estamos felices de esto, que además estamos muy contentos con el recibimiento que tuvo la noticia de la película. Han sido muy generosos con sus mensajes. A los lectores de Mario Mendoza les digo que estoy profundamente agradecido por todas las manifestaciones de amor que han tenido para con nosotros,

con el proyecto, desde que salió la noticia.

Aterrador, pero muy lindo. Invitarlos a eso, a que se sienten y entren en el viaje a ver qué pasa. A ver a dónde los lleva, a ver qué les toca. Y darles las gracias también. De alguna manera, agradecerles mucho.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion