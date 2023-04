Ha sido culpa de mi madre: Marbelle contó cuántas cirugías tiene

En las últimas horas un video de una entrevista a la cantante, concedida al programa The Suso’s Show, ha sido tendencia, pues durante el diálogo, el personaje interpretado por Dany Alejandro Hoyos, muestra una serie de memes que hacen alusión a sus cirugías.

En principio, la artista se ríe y seguidamente cuenta quién, de alguna manera, fue responsable de ello.

Le puede interesar: La actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ que pasó de actuar a ser profesora

“Estoy más ocupado que el cirujano de Marbelle”, decía la publicación que se compartió en pantalla. Marbelle no contuvo la risa y empezó a contar que su madre influyó notablemente al momento de realizarse cirugías, y a una muy corta edad.

“Realmente nunca he negado mis cirugías”, empezó la cantante. Y enseguida dijo “eso ha sido culpa de mi madre”. Desde ahí, la actriz y compositora de 43 años reveló que cuando tenía 16 años empezó a sufrir el bullying, sobre todo de parte de los medios de comunicación. “A los 16 años lo sientes como un complejo”, dijo.

Marbelle expresó que la primera lipo se la realizó a los 18 años y también se aumentó el busto. “Yo no quería pero mi mamá sí, y me terminé poniendo unas cosotas grandotas”. Así pues, dijo que entre los 16 y 21 años se sometió a dos liposucciones.

Lea además: ¿Fracasó en rating? El nuevo horario de 'Rebelde' en Caracol Televisión

De ahí en adelante, manifestó que le han inventado muchas cirugías. Sin embargo, sí recalcó que, por no haber sido exitosas las liposucciones, se hizo un baipás gástrico. “Lo hice porque soy chiquita, mido 1,60 cm y estaba pesando casi 85 kilos”, contó.

La artista reveló que se siente feliz consigo misma, que como adelgazó bastante creen que se hizo cirugías estéticas en los pómulos, la barbillas y otras partes más, pero es falso.

“Yo no tengo problema en decir lo que me he hecho”, declaró, dejando claro que más allá de las críticas que pueda recibir constantemente, no oculta los procedimientos a los que se ha sometido.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion