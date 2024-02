Jennifer López estrenó su primer álbum tras 10 años de su última producción musical

La artista Jennifer López estrenó este viernes 16 de febrero su noveno álbum, 'This Is Me... Now', tras diez años de su último trabajo, según ha anunciado la cantante.

Así, el lanzamiento del disco, que según López es "la celebración del camino hacia la autoaceptación y el amor propio", coincidió con el estreno de su nueva película en Amazon Prime, 'This Is Me... Now: A Love Story'.

Además, a través de la letra de las 13 canciones del trabajo, Jennifer López ha explicado a través de un comunicado que "ahonda en los altibajos de la vida, el amor y las relaciones" y le da importancia al "poder transformador" del amor propio.

El trabajo está escrito y grabado en la casa de la artista en Los Ángeles en 2022 y 2023 y tiene colaboraciones con productores como Rogét Chahayed, Angel López y Jeff 'Gitty' Gitelman, HitBoy, Tay Kieth, Yeti Beats, Carter Lang, Kim 'Kaydence' Krysiuk, Jason Derulo y Brandon Riester.

El tracklist de 'This Is Me... Now' es:

This Is Me...Now

To Be Yours

Mad in Love

Can't Get Enough

Rebound

Not.going.anywhere

Dear Ben, Pt. II

Hummingbird

Corazones y flores

Broken Like Me

This Time Around

Midnight Trip to Vegas

Greatest Love Story Never Told

