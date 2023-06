La cucuteña Angie Duarte dio el salto de la talla grande al emprendimiento

¿Cómo ha sido el manejo de las redes?

Me encanta el manejo de redes. Soy la community manager, CEO de mi marca y yo misma hago mis REELS y claro en su momento, pagamos influencers, pero TikTok fue una herramienta muy fuerte para mi, ahí fuimos creando nuestra comunidad. Nuestra tienda en Instagram es: @labodegarosa1.

¿La han llamado para imagen de algunas marcas?

Sí, en su momento me llamaban. Pero al crear mi propia marca se alejaron. La gorda Fabiola también me quiso contratar, pero no se pudo en el momento.

Lea además: Cucuteño Jefferson Quiñones, 15 años de carrera actoral

¿La inspiró la gorda Fabiola?

No, a mi no me inspiró la gorda Fabiola. Yo misma, al mirarme al espejo me inspiré, porque no solo fue levantarme y decir, “puedo con todo” es un proceso, aparte sufrí de bullying. En fin, hay muchas cosas que marcaron mi vida en ese momento que ahora me sirvieron muchísimo para poder ayudar y ser un puente de felicidad a todas esas niñas que lastimosamente sufren como una vez lo sufrí yo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion