“La serie es pionera en abordar el tema del machismo”: Julieth Restrepo

Cuando Sofía Vergara conoció la historia de Griselda Blanco, la colombiana que lideró el narcotráfico en la ciudad de Miami en los años setenta y parte de los ochenta, vio más allá de una historia de crimen y dinero ilícito.

Allí encontró una historia con muchos nuevos elementos que podía explorar, tanto en su nueva faceta como productora, como en su trabajo actoral y poder salirse del encasillamiento que Hollywood suele someter a las actrices latinas.

Lea aquí: Especial | La ciudad de los muertos: ruta paranormal en el Cementerio Central de Cúcuta

Encontró una historia de una mujer que en un mundo marcadamente machista en los años setenta, en una ciudad que señalaba a los inmigrantes, entró a un negocio ilícito ultra machista y se convirtió en la ‘madrina de la coca’.

Pero no es una apología al crimen. Es la historia de un personaje y su lucha por su reivindicación, que termina pagando un alto precio por sus decisiones, completamente embriagada por el poder.

Una serie de seis capítulos que ha generado gran polémica en el país, y que cuenta con un elenco que en su mayoría es talento colombiano, y quienes hablan sobre el verdadero mensaje de la serie, más allá de ser señalada como narcoserie.

El viaje de Martha

Julieth Restrepo interpreta a Martha Ochoa, quien hace parte del clan familiar narcotraficante de los Ochoa, quienes entran en directa disputa por controlar la distribución de coca en la ciudad de Miami.

“Martha siempre está en un viaje a través de las drogas, pero uno siempre está a la espera si regresará de él o no, porque ella está siempre en su propio mundo, pero la pregunta es si realmente está en ese viaje o nos está haciendo creer, porque posiblemente es más inteligente de lo que creemos”, comentó Julieth Restrepo.

Infórmese: Controles a casos de malaria en Norte de Santander

Y agregó la actriz, ”Fue muy divertido porque sabía que debía ser muy puntual en cada una de mis escenas, por lo que no tienes una gran cantidad de momentos para desarrollar el personaje. Debía ser muy precisa y con Andy Baiz, el director, fue un trabajo maravilloso. Tuve la licencia de arriesgarme y poder crear en cada una de las apariciones, porque Martha se lanza a un abismo y yo lo estaba haciendo como actriz”.

Ha estado al tanto de toda la polémica que ha generado el hecho de volver llevar a la pantalla una historia que involucra el tema del narcotráfico,

“La serie es pionera en abordar el tema del machismo, porque cuando hemos hablado del feminismo, el empoderamiento de la mujer, como que hablamos de temas muy puntuales y no de historias tan polémicas como esta", manifestó.

Le puede interesar: Con 86,51% de acciones, Grupo Calleja se queda con control de Almacenes Éxito

Añadió que, es muy valioso poner a una mujer protagonista como Griselda y a la detective antagonista, y confrontar a la audiencia con estas dos perspectivas, ya que es lo más atractivo de la serie, porque si bien es una historia de los años setenta y ochentas, hay muchas cosas en la serie que aún están pasando, "y cuando la vez, a mí como mujer aún me duele".

"Me hace sentir vulnerada, me da tristeza y siento que quiero que ellas ganen respeto, ganen poder. Me encanta que quiera abrir esta serie para poder hablar de este tema”, reveló Restrepo.