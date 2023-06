Las claves del éxito de 'Ana de Nadie', el remake de 'Señora Isabel'

Cada vez que Jimena Romero Henríquez dice que no hará más versiones de 'Señora Isabel', la clásica novela que su papá Bernardo Romero Pereiro escribió hace 30 años, alguien la llama y le dice, “queremos hacer un remake (nueva versión) de 'Señora Isabel'”.

Así sucedió con Ana de Nadie, la novela actualmente con más rating de Colombia.

“RCN tenía ganas de hacer una adaptación de esta historia y realmente lo pensé y me di cuenta de que en 30 años no se había hecho ningún remake de la historia para Colombia, así que me pareció que era tal vez el momento perfecto”, comenta Jimena, al recordar que del drama ya había hecho dos adaptaciones para México, la primera fue Mirada de mujer, en 1997, y luego fue Victoria, con Victoria Ruffo, en 2007. Todas escritas por ella.

Para Jimena Romero, 'Ana de Nadie' está cargada de bonitas casualidades que hacen de este proyecto uno de los más emocionantes de su carrera. “De hecho, Isabel tenía 50 años, o sea, mi mamá Yudy Henríquez tenía 50 años cuando hizo la historia en 1993 y ahora yo tengo 50 años, otra de las razones para aceptar el reto”.

Recuerda que lo primero que le dijo a RCN era que quería que su mamá estuviera en el proyecto, interpretando a la malvada mamá de Ana.

Infórmese: Villazón se prepara para su homenaje en el Festival de la Leyenda Vallenata

Jimena, que nunca tuvo entre sus planes ser escritora, pues tenía los recuerdos de las largas jornadas de su papá frente a la máquina de escribir, y menos ser actriz, como su mamá, le aterra la exposición pública, dice que el impacto de este remake se debe a que es la primera vez que hace la historia a “lo colombiano, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ver las situaciones”. Las pasadas adaptaciones eran muy mexicanas.

El melodrama vigente

En medio del boom de las producciones internacionales, con temáticas más desde la acción y la adrenalina, llama la atención que una historia clásica, con todos lo elementos del melodrama tradicional, del que se dice está de capa caída, sea la que domine el rating en Colombia.

Su promedio de audiencia es de 7 puntos, en las dos mediciones que hay en el país (la de Kantar Ibope y la de Claro y el Centro Nacional de Consultoría).

“Esto demuestra totalmente lo contrario y realmente creo que ha sido mala publicidad que le han hecho al melodrama, que está presente en las películas más galardonadas, incluso de Hollywood”, cuenta la libretista al señalar que las historias de amor siempre van a gustar “siempre y cuando estén bien contadas y Ana se adapta al momento, se adapta a las mujeres del momento”.

Le puede interesar: “Amor y salsa”, la ilusión de Pablo Milanés

Para ella otra de las claves del éxito de 'Ana de Nadie' es el casting, en tener a Paola Turbay como la protagonista, y que su mamá vuelva a estar en la historia en la que brilló hace 30 años.

Más remakes

El remake de Señora Isabel es el reto más grande su vida, pese a que ha tenido la experiencia de adaptar otros éxitos como Las Juanas (que también escribió su papá). Precisamente en sus planes está recrear de nuevo esta historia llena de magia, porque la versión que hizo para Netflix está más enmarcada en el thriller.

Su primera experiencia escribiendo libretos fue precisamente al lado de su padre y maestro, Bernardo Romero, en el primer remake de tuvo 'Señora Isabel', en Mirada de mujer.

Siga leyendo: Don Omar y Chencho Corleone reflexionan sobre sus exitosas carreras

“Mi papá siempre consideró que la mejor manera de aprender era bajo la presión y la responsabilidad, yo pasaba muchísimas horas escribiendo, porque él me pedía correcciones, me decía eso no es así, vuélvelo a hacer, y así aprendí”, rememora Jimena, que actualmente está trabajando un proyecto internacional para una de las plataformas de streaming más importantes.

“Es de época, con un tono feminista que no lo puedo evitar, hay muchas historias de mujeres que quiero contar, quiero hablarles sobre todo a ellas, pero también al hombre desde el punto de vista de la mujer, así que tiene ese toque feminista, estoy muy entusiasmada porque es un proyecto muy lindo”, recalca la escritora responsable del éxito de Ana de Nadie.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion