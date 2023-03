Las polémicas opiniones de Carolina Cruz sobre la "moda" de la explantación mamaria

En el ojo del huracán está la presentadora Carolina Cruz luego de dar su opinión sobre la explantación mamaria, durante la emisión de ‘Día a Día’.

“Desatinados” y “ofensivos” fueron algunos de los calificativos que los internautas dieron a los comentarios de la caleña, que se refirió a la extracción de prótesis mamarias como “una moda”.

La presentadora afirmó que no se puede satanizar solo a los implantes de senos. "Yo no estoy en contra de la explantación, ni más faltaba, estoy a favor de que la mujer esté sana, se sienta bien, se vea linda y femenina. Lo que no me parece correcto es que, como fulanita en redes habla del tema, se vuelva una moda y todas saquen citas médicas porque consideran que su depresión sea por eso; entonces se sacó las puchecas, quedó como un hombre, plana como una pared y con una cicatriz horrible, pero sigue deprimida y enferma; ahí es donde digo que se debe manejar el tema con mucha responsabilidad“, expresó.

A pesar de que intentaron intervenir para que no continuara opinando sobre el tema, los televidentes e internautas no tardaron en reaccionar, demostrando el rechazo al tono y palabras que utilizó para hablar al respecto.

Alejandra Giraldo, quien era la invitada al programa aseguró que decir este tipo de cosas sobre la explantación mamaria sería vanalizar el tema y dejó clara su posición al afirmar que no se trataba de una moda, dado que nadie iba a someterse a todo lo que implica la cirugía solo por una tendencia de momento.

“Yo no creo que sea una ola de moda, no creo que se pueda catalogar así, porque no creo que nadie se vaya a someter a un quirófano y a despertarse de una anestesia, siendo una de las cosas más incómodas de la vida. Yo creo que caer en calificar la explantación como una moda es volver muy leve y superficial el tema, no creo en eso la verdad. Hay muchas personas que, a raíz de los testimonios de redes, se han sentido identificados con los mismos síntomas” indicó Alejandra, quien recientemente se debió someter a esta cirugía debido a una condición médica ponía en riesgo su salud.

