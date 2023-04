Linda Palma revela la razón por la que no ha tenido hijos

Linda Palma es considerada una de las presentadoras más queridas de Colombia, de hecho, la barranquillera ha tenido un importante recorrido en el mundo de la televisión, sobre todo en las noticias de entretenimiento.

Noticias Caracol ha sido su casa desde hace varios años, ha estado presentando la sección Show Caracol, sección en la que da a conocer las noticias más relevantes de la farándula. Gracias a su profesionalismo y carisma se ha ganado el cariño de miles de televidentes y seguidores en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cuenta con más de 1,7 millones de seguidores.

Desde hace más de 11 años, la barranquillera mantiene una relación con su actual esposo Diego Pulecio, vocalista de la banda Don Tetto. De hecho, hace dos años contrajo matrimonio en una ceremonia privada que contó con la presencia de sus seres queridos más allegados.

La pandemia fue una de las razones por las que tomaron tal decisión. “Con todo esto que estamos viviendo, decidimos que lo íbamos a hacer ya, sin esperar más. 2021 era el momento, y en quince días decidimos casarnos”, expresó Linda en entrevista exclusiva con Caracol.

Sus seguidores se han mostrado constantemente felices con la pareja que hacen, así lo manifiestan en cada una de las publicaciones que hace la presentadora y también modelo, pero también, cabe destacar, que se han mostrado persistentes con los comentarios de “¿Para cuándo un bebé?”.

Ante esta insistente pregunta, la presentadora de 37 años reveló en una entrevista para La Red que no quiere tener hijos en estos momentos. “No, bebé. No tenemos esos planes. Hasta ahora no he querido y lo hemos hablado, no estamos interesados”, dijo.

Seguidamente, aclaró que la decisión no está relacionada con su salud, la cual se vio afectada hace algunos años por una esclerosis múltiple que padeció. “No tiene nada que ver con salud... Es por el tema del tiempo. Vivimos solos Diego y yo, e independientemente si es perro, gato o un bebé, es una responsabilidad muy grande y obviamente eso implica tiempo. Por ahora estamos bien”, manifestó.

