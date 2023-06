Los colombianos ‘más bellos’, según People

Shakira encabeza la lista de “Los 50 más bellos” del 2023 de la revista People, en un top en el que también aparece la paisa Karol G. Adicionalmente, la barranquillera también hace de la lista de “Las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español del 2023”.

Este listado tiene en cuenta a celebridades de distintos ámbitos, como música, cine, televisión, modelaje, y hasta fútbol. Por lo general, incluye personalidades que hayan aparecido en sus portadas a lo largo del año (en este caso, entre julio de 2022 y junio de 2023).

La artista, que este año estrenó la canción TQG, con Karol G, y anunció una gira por Estados Unidos al lado de Manuel Turizo, desde que se separó de Piqué y se radicó en Miami, se ha vuelto más cercana a los medios y a sus seguidores, de los que estuvo alejada, mientras estuvo radicada en Miami.

En entrevista con People, publicación de la que fue portada, habló de su regreso a Estados Unidos, la soltería y cómo se ha sentido arropada por sus hijos, familia, amigos y fans.

Una de las revelaciones que más han impresionado fue sobre cómo se enteró de la infidelidad de Piqué. “Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, aseguró.

En esta ocasión People optó por dividir sus elegidos en cuatro grupos, denominados ‘Los Eternos’, ‘Los Duros’, ‘Las Amazonas’ y ‘Los Guerreros’. Cada uno tiene unas características muy específicas en términos de personalidad, saliéndose de este modo de la tradicional ubicación de 50 nombres en 50 lugares definidos.

En el listado de ‘Las Amazonas’, la encargada de liderarlo es Karol G, que está a pocas semanas de dar inicio a su gira ‘Mañana será bonito tour’, en el festival de Lollapalooza como cabeza de cartel, a lo que seguirá una serie de presentaciones en estadios de los Estados Unidos. La publicación destacó que la antioqueña “ha hecho de la honestidad y sus sentimientos, además de su sex appeal, un sello de identidad”, recordando que además de su aparición en la banda sonora de la película Barbie, tendrá su debut actoral en la miniserie Griselda, de Netflix, donde compartirá pantalla con la también colombiana Sofía Vergara.

En ‘Los Duros’, haciendo referencia al gran momento que vive el género urbano en el mercado estadounidense con Bad Bunny al frente, dos colombianos hicieron su aparición.

Por un lado, está Manuel Turizo, que publicó 2000, su tercer LP, en marzo y donde, de acuerdo con la publicación, “sigue abriéndose su propio camino y demostrando su predilección por la mezcla de géneros”, incluyendo el merengue y la bachata. Adicionalmente, recordó que está por lanzar un tema con Shakira titulado ‘La copa vacía’, en el que se espera alguna referencia de la barranquillera a su ruptura con Piqué. Por el otro, está Ryan Castro, que fue destacado como “uno de los valores al alza del género urbano” a lo largo del año.

