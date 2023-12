‘Los Informantes’ cumplen diez años al aire

Cuando María Elvira Arango llegó al Canal Caracol a liderar un nuevo programa periodístico, Los Informantes, muchos aseguraron que no duraría más de dos meses al aire.

Para su fortuna ellos se equivocaron, y el programa que se emite todos los domingos después de la emisión de Noticias Caracol de las siete de la noche se encuentra celebrando sus diez años de emisión, con más de 480 programas emitidos y más de 1.440 historias contadas.

Durante estos años, se ha consolidado como uno de los espacios con mayor audiencia del fin de semana, donde los televidentes encuentran crónicas, perfiles y entrevistas sobre personajes y realidades de interés nacional.

En cifras, durante esta primera década sus periodistas han recorrido 23 países y sumado más de diez premios periodísticos.

María Elvira Arango, su directora y quien también sale en búsqueda de las historias para el programa, habló de lo que han sido estos primeros diez años de ‘Los Informantes’.

-¿Qué significa cumplir diez años con un programa como Los Informantes?

Cumplir años siempre es un motivo de celebración, pero cumplir 10 años con un programa periodístico es doble motivo para estar orgullosos. Estamos de fiesta, me siento orgullosa y feliz de trabajar con un equipo de periodistas de primer nivel y siendo fieles a esas 3 grandes historias cada domingo.

-’Tres grandes historias’ cada domingo…

La gente quiere ver cosas buenas, la gente quiere ver contenido y buena información. Eso que ahora todo lo quiere veloz, la verdad no lo creo. Pienso que la gente agradece la investigación, un periodismo serio, y la prueba es que llevamos diez años con los números más altos de rating los domingos compitiendo contra todos, periodísticos o no, y seguimos marcando la línea.

Creo en el periodismo bien contado, porque siempre van a gustar las buenas historias, los problemas que suceden en la comunidad de al lado, las tragedias, pero también las hazañas. Ese es el trabajo que siempre hacemos, mucha investigación, confirmando cada dato, donde afortunadamente tenemos tiempo para hacer el trabajo y sacar las historias cuando estén listas.

-¿Qué tanto ha cambiado la forma de trabajar las historias en estos diez años?

La situación de orden público ahora está muy difícil, movernos es complicado por temas de seguridad, con lugares donde se llega con mucho más temor. Pero pese a ello, seguimos trabajando en las tres historias cada domingo, donde siempre están las historias desgarradoras, conmovedoras, pero también las que están llenas de esperanza.

Es el reflejo del país que somos, donde está la Colombia oscura y violenta, pero por otro lado se encuentra esa Colombia alegre y creativa, con gente que no se rinde.

-¿Difícil hacer periodismo en un país como Colombia?

Entrevistar a un criminal siempre será apasionante para un periodista, para intentar saber por qué piensa así, que lo motiva hacer lo que hace, que hay detrás de todo ello.

El periodismo bien contado, sin calificativos, es uno solo. Pero si sólo contamos lo negativo del país, que existe, es real, tampoco ayuda mucho. También tenemos que buscar ayudar para que este mundo sea un lugar mejor, como la historia del estudiante que hace un robot galardonado internacionalmente, y son historias que gustan.

-¿Cuáles son sus historias favoritas?

Yo tengo unas historias consentidas, de las más de 1440 que hemos presentado, tanto mías como otras que han hecho mis colegas que me hubiera encantado realizar.

Me pasa, cada vez que termino una historia, que quiero agradecer, porque tengo un trabajo que me apasiona, que siempre había soñado, y es algo que no todo el mundo puede tener.

-¿Cuál es la magia de un programa como Los Informantes?

La magia de Los Informantes, es que cuando le preguntas a los periodistas del programa, por su mejor historia, siempre dicen que es la próxima, la que saldrá el domingo o en la que están trabajando, y creo que esa es una de las claves.

-¿Cuál es el futuro próximo de Los Informantes?

Creo que Los Informantes se ha convertido en una marca que va permanecer en el tiempo, aspirando a que se convierta en uno de los programas referentes del periodismo investigativo en el país.

