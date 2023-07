Los números con los que Sound of freedom se alista para verse en Colombia

El filme dirigido por Alejandro Monteverde y producida por Eduardo Verástegui, Sonido de Libertad (Sound of Freedom, en inglés), fue ofrecido a Disney, Netflix, Amazon y Lionsgate para que fuese reproducida en sus plataformas, sin embargo, estas se negaron según informó el productor.

La trama se basa en la historia real del exagente del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU., Timothy Ballard, quien renunció a su cargo en el gobierno estadounidense para dedicarse a rescatar menores del tráfico infantil. La película cuenta como Ballard, interpretado por el actor Jim Caviezel, viaja a Colombia para rescatar a 127 niños del abuso sexual.

Lea aquí: De Cúcuta a Fulbright, el viaje de un apasionado investigador

Sound of Freedom en EE.UU.

Según el mismo Eduardo Verástegui, la película estaba lista para 2018 y cuando se tuvo un acuerdo en firme con 20th Century Fox , esta empresa fue comprada por Walt Disney y generó que la pelicula no viera la luz. Luego de un tiempo, los productores tuvieron que comprar los derechos de distribución del filme.

Vesrategí ofreció la película a Angel Studios y esta adquirió los derechos de distribución mundial y la estrenó el pasado 4 de julio. El primer día en los cinemas norteamericanos alcanzaron la cifra de US$14,2 millones y actualmente la película ha generado aproximadamente US$140,5 millones, según los datos de Box Office.

Lea también: Cúcuta ya no es ejemplo de ‘ciudad verde’

El portal de críticas sobre películas, Rotten Tomatoes, calificó con 72% de aceptación por los críticos y estos la definieron como "Sound of Freedom es un llamado a la acción efectivo y lleno de suspenso contra la trata de personas, pero no está libre de problemas en su descripción del tema sensible", se lee en su portal web. Mientras que según los datos del público en los teatros, estos la calificación de 99%, con más de 10.000 calificaciones verificadas.