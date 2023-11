Maluma ocañero cantó con Shakira en ‘Yo me llamo’

El cantante e imitador de Maluma, el ocañero Klismann Moncada, sorprendió con su presentación en ‘Yo me llamo’ junto a la doble de Shakira.

En el diamante del programa interpretaron la canción ‘Chantaje’ de Maluma.

A Shakira le llovieron crtíticas de los jurados: Amparo Grisales le hizo entender que la elección de su peluca no es la correcta, sin embargo, exalta que tiene una gran presentación y que sigue pareciéndole maravillosa.

Pipe Bueno demuestra estar de acuerdo por lo que suma que: “no es que esté mal, pero es que has hecho unos cambios de look tan puntuales y precisos que este no es como el mejor. Hay detallitos que podrían enriquecer”.

Con respecto a César Escola , el jurado menciona que los imitadores tanto de Shakira como de Maluma estaban super acoplados y que se creyó la historia por completo, sin embargo, piensa que a la participante le falla la respiración en la parte del rapeo.

El Maluma ocañero llegó a la final el año pasado, pero lo superó Camilo Sesto.

Klismann Moncada se presentó la primera vez a ‘Yo me llamo’ en el 2017 y no pasó los filtros.

Pero persistió porque se considera un chico guerrero, soñador, dedicado y muy apasionado por la música. Está convencido que nada es color de rosa, que “siempre hay que lucharla” y eso ha hecho desde que cumplió los 17 años cuando decidió irse de Ocaña, donde nació hace 25 años, y viajar a Bogotá en busca de su futuro como artista. En la capital permaneció cuatro años, tocando puertas en la industria musical.

Y ahora goza de las mieles del éxito y ha hecho conciertos en varias regiones del país y también en el exterior.

