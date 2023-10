Nunca he tomado una clase de canto: Tito Nieves

En menos de una semana se presentó en Barranquilla, viajó hasta Mompox para ser uno de los invitados especiales de su festival de jazz, salió para Miami, regresó a Bogotá para participar en la velada de los Premios Latino Music y luego Medellín. Así suelen ser las jornadas de trabajo de Tito Nieves, quien a los 65 años de edad se siente con la fuerza suficiente para seguir en la escena musical y no pensar en el retiro.

Son más de 48 años dedicados al género de la salsa, viviendo todos los altibajos de un género que se mantiene, siendo el artista principal de ‘Solo Salsa’, un concierto que se vivirá el próximo 2 de diciembre en el Coliseo Medplus, antiguo Coliseo Live, al lado de legendarios artistas como Charlie Aponte, Willie González, Henry Fiol y Mickey Taveras, entre otros.

“El éxito no te llega a la casa, uno tiene que salir por él, con todo y en toda profesión, y en la música, en nuestro género, estar vigente, presente en las redes sociales, que la gente sepa que estás activo. Todo ha cambiado, es muy diferente de cuando yo comencé todo se concentraba en el disco físico, pero ahora desapareció, ahora son las redes sociales y las plataformas”, aseguró el legendario salsero.

Para el artista Puertorriqueño, criado en Estados Unidos, lo primordial es la disciplina con la que asume el día a día de su carrera musical. “Primero la disciplina y luego el talento, porque hay mucho talento desperdiciado en la música por la falta de disciplina. Cuando se inicia en esta carrera todo es fiesta y todo es bello, pero lo verdaderamente difícil de todo es mantenerse, año tras año, hacer una carrera de largo aliento”.

Y agregó: “Nunca he visto mi carrera artística como competencia frente a mis colegas en la música. Cuando me junto con un elenco como el que vamos a tener en el concierto de Solo Salsa en Colombia, me llena de mucha alegría, porque somos colegas pero casi nunca nos vemos, porque estamos trabajando mucho todo el tiempo. A veces nos vemos cuando ellos están bajando de un escenario y yo subiendo”.

Aunque muchos hablan de la crisis de la música salsa, desplazada por algunos de los nuevos géneros musicales urbanos, Tito Nieves lo ve de una manera diferente.

“Siempre estoy viendo a mis colegas haciendo giras por Europa o por distintas partes de Asia. Cuando la gente compara la salsa con otros géneros, creo que es un poco injusto, porque el género de la salsa tiene muchas décadas de historia, y estoy sintiendo que viene una nueva ola de salsa con mucha fuerza, pero para ello, se necesita que se le dé la oportunidad a los jóvenes, como la oportunidad que me dieron a mí hace 48 años, que vienen con ese mismo deseo, esa misma hambre de cantarle a su público”.

Gracias a su constante andar por los escenarios de América Latina, ha podido tener contacto directo con esa nueva generación de artistas que le apuestan al género de la salsa, incluso realizando importantes colaboraciones.

“Son muchachos sumamente preparados, y es injusto comparar porque en mi tiempo había más de 25 casas discográficas, aunque no existían las redes sociales que son muy potentes. Le pido a Dios y al público que apoyen el nuevo talento”.

Durante los últimos meses el trabajo ha aumentado, se han duplicado los llamados para presentaciones en distintas ciudades, y eso hace que sienta que se ha despertado un nuevo interés por el género de la salsa.

“Quisiera tener un doble, porque han llamado hasta cuatro empresarios para la misma fecha, y hablando con mis colegas les está pasando lo mismo. Sentimos que el mundo está pidiendo más salsa. Yo no he dejado de trabajar, incluso trabajé bastante durante la pandemia, cuando otros estaban descansando, nos inventamos el podcast ‘Conversa con Tito’ y se disparó”.

Insiste en el tema del apoyo a las nuevas generaciones dentro de la música salsa, por una sencilla razón, las grandes estrellas de la salsa que siguen activas, se están envejeciendo.

“Ya estamos llegando a la vejez. El próximo año cumplo 66 años y no me siento viejo, pero mis colegas son mayores que yo, que gozan de muy buena salud, pero no estamos jóvenes y en eso hay que ser claros, y necesitamos tener a quién pasarle la antorcha, pero para eso, se debe apoyar e impulsar a los jóvenes”.

Para el 2024 tiene muchos planes, ya que acaba de firmar con una nueva empresa que le permitirá acceder a nuevos escenarios y nuevos públicos, sin pensar en el retiro a mediano plazo.

“Para mí cantar no es trabajar. El verdadero trabajo son los traslados, los hoteles, los viajes y la preparación, pero no el cantar. Cuando yo me subo a la tarima me siento como un rey al ver y sentir que miles de fanáticos cantan ‘Fabricando fantasías’. No saben lo que siento cuando escucho eso, entonces cómo pensar en el retiro, porque lo que yo hago, no sé cómo lo hago, porque yo nunca he tomado una clase de canto, no sé leer música, esto me lo dio Dios”, finalizó Tito Nieves.

