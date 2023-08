¿Quiénes han sido las ganadoras de Miss Universe Colombia?

Estamos a portas del inicio de uno de los certámenes más importante de belleza a nivel nacional, Miss Universe Colombia 2023 y son 24 candidatas que competirán por la corona, pero, ¿quiénes han sido sus ganadoras?

Laura Olascuaga, 2020





Con 25 años, nacida en Cartagena de Indias, representando al departamento de Bolívar y elegida Miss Elegancia anteriormente, Laura Olascuaga fue coronada como la primera reina en la historia del certamen Miss Universe Colombia. Laura es comunicadora social y periodista.

Infórmese: La cucuteña Saray, artista revelación que sufrió 'ciberacoso'





Valeria Ayos, 2021





Representando a Cartagena, Valería Ayos fue coronada como ganadora de la edición con 27 años. Es profesional en Relaciones Internacionales además de modelo y presentadora.



Como dato curioso, en la edición de 2020 Valeria iba a participar representando a San Andrés y Providencia, sin embargo no pudo asistir pues dio positivo en la prueba de coronavirus.

Siga leyendo: Antonela Roccuzzo confundió a Messi con un compañero, a quien iba a besar





María Fernanda Aristizábal, 2022





La última ganadora del certamen y quien entregará la corona este 2 de septiembre es la ex señorita Colombia 2020 Mafe Aristizábal.



Su caso es excepcional, pues en el 2022 no se realizó el certamen como tal, Natalie Ackermann la directora de la franquicia en Colombia tomó la decisión en pro de otorgarle un tiempo sensato de preparación para el certamen internacional Miss Universe de no organizar el concurso, pero si designar a María Fernanda Aristizábal (25 años) como la Miss Universe Colombia.



Conociendo a las anteriores ganadoras, ¿quién cree que será la ganadora en esta edición?

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.