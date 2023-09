Quiero ser modelo hasta que esté viejita: Ana Sofía Henao

“No tengo que quedarme callada y lo he denunciado públicamente sin caer en su propio juego de hostigar o violentar. Confío que todo salga muy bien”.

Además, también busca dejar un precedente, sabe que no es la única que ha sido acosada por las redes sociales, pero es algo que no es lo suficientemente denunciado o no se le da la importancia que realmente necesita.

“Es importante que la gente aprenda que hay consecuencias de lo que decimos, que no se puede ser tan ligero y hacer este tipo de cosas detrás de un perfil anónimo en las redes sociales”.

Pese a esta incómoda situación, Ana Sofía no pierde la alegría y las ganas de seguir trabajando, y acaba de presentar uno de sus más ambiciosos proyectos Biosophia, su propia línea de cuidado capilar en la que viene trabajando desde hace cinco años.

"Me empezaron a escribir mucho para preguntarme sobre el cuidado de mi cabello, por lo que hace cinco años comenzamos con este proyecto, buscando aprovechar la ciencia pero también los secretos de la abuela, para volver a lo esencial, a lo natural”.

Emprender en Colombia no es una tarea fácil, y durante los últimos años, ha sido un proceso de completo aprendizaje, conformando con un equipo de trabajo para lograr cumplir el sueño de crear el producto ideal para el cuidado del cabello rubio.

“Mi pedido fue claro, quería un producto para que mi cabello crezca, que esté bonito, brillante, fuerte y que proteja el color, pero ellos me decían que todo eso no podía estar en una sola botella, pero trabajamos hasta lograr el champú que quería”.

Es el primer paso de su proyecto Biosophia, que ya ha empezado a comercializar a través del comercio electrónico y próximamente en grandes superficies, pero en el cual sigue trabajando en otros productos para el cuidado del cabello y cuidado personal, siempre pensando en un producto de bajo impacto contra el medio ambiente, incluso desde el diseño y empaque.

“Es encontrar en lo natural lo bonito, porque todas las personas tenemos que encontrar la magia que hay en nosotros, que puede partir desde el momento en que nos miramos en el espejo y realmente nos gusta lo que estamos viendo”.

Piensa en un comprador más consciente, que quiere saber el origen de los productos, quiénes lo hacen y cómo lo hacen. “La sostenibilidad es un tema que debe ser prioridad en cada uno de los emprendimientos, que no se hagan test en animales, por ejemplo. Venimos cuidando cada uno de los detalles”.

Carrera de largo aliento

En un país de mujeres bellas, siempre se ha dicho que el modelaje puede ser una carrera efímera, un trampolín con destino a la actuación o la presentación, pero Ana Sofía Henao ha demostrado que puede ser una carrera de vida, de largo aliento.

“Para mí está claro que quiero ser modelo hasta que esté viejita. He tenido claro cada momento de mi carrera desde una niña modelo, adolescente y ahora como mamá. Es importante aprender de cada una de las etapas de la vida, pero también ir adaptándose al mundo que estamos viviendo, que cambia tan rápido, sin dejar de lado lo más importante: amar lo que haces”.

Y agregó, “soy una persona muy inquieta y creo que puedo hacer diferentes roles al mismo, como ser modelo, emprender mi propio negocio, así como escribir e ilustrar, que para mí es una tarea diaria”.

Hace algunos años, Ana Sofía lanzó su libro con un cuento escrito e ilustrado por ella, ‘Belinda, princesa de fuego’, con muy buenos resultados, y ahora, con una pequeña hija en casa, ya tiene dos libros terminados, a la espera de poder publicar uno de ellos en los próximos meses.

“Ilustrar y escribir es complejo. Definitivamente lo mío es la fantasía, las historias para niños que me encantan, es todo un reto, pero ayuda tener una hija de cuatro años y medio quien siempre me pide que le cuente un cuento, donde todo es posible, como un extraterrestre que se enamora de una sirena”.

La baby de Maluma

Lo curioso, es que con lo larga y exitosa que ha sido la carrera como modelo, Ana Sofía Henao no había protagonizado un videoclip musical, lo cual acaba de cumplir al ser invitada por Maluma para su nueva colaboración con Blessed, ‘El Reloj’.

“No se me había presentado la oportunidad de participar en un videoclip, y no sabes lo feliz que me hace haberlo hecho y más con un artista como Maluma, que hoy en día es un artista de fama mundial”.

En dicho video recordaron su trabajo como modelo de portada de cuadernos, “la gente siempre me recuerda como la modelo de los cuadernos, y no paran de preguntar si volveré a lanzar una línea así, pero creo que es una bonita etapa cumplida de mi carrera profesional”, finalizó la modelo antioqueña.

