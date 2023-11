Si no creo en mí, nadie lo hará: Miss Universe Colombia

Camila Avella ya se encuentra en El Salvador y arranca las dos semanas más importante de su carrera, con todos los eventos de Miss Universe, que este año se realiza en este país centroamericano.



Al aeropuerto El Dorado llegaron una buena cantidad de sus seguidores para despedirla, en un viaje en el cual estará acompañada por una gran delegación familiar, encabezada por su esposo y su pequeña hija.



Sabía que no sería fácil, el reto de ser Miss Universe Colombia implica muchas obligaciones, en un trabajo que ha aumentado cuando logró la corona nacional y que ha tenido pocos meses de preparación para la cita orbital que se realizará en el país centroamericano.

Camila es la primera soberana colombiana participando en Miss Universo, siendo casada y madre de una pequeña hija, que logró la corona de Miss Universe Colombia representando al departamento de Casanare.



"Creo que por muchos años nos habían encasillado, mostrando que este tipo de concursos sólo era para jovencitas y solteras, pero creo que es un gran avance que se entienda que una cosa no tiene que ver con la otra, que las mujeres casadas, las que somos madres, perfectamente podemos participar y lograr un importante resultado", comentó Camila Avella.



Y agregó, "Creo que en Miss Universe están concentrados en lograr encontrar una mujer empoderada, segura de sí misma. Pero además, es una oportunidad que nos dan a las mujeres que somos casadas y madres, que podemos seguir viéndonos bellas, emprendedoras y que podemos seguir cumpliendo nuestros sueños. Están rompiendo con muchos estereotipos para seguir evolucionando".

En medio de la intensa preparación que ha tenido durante estas últimas semanas, se ha querido enfocar en la inteligencia emocional, "Si no creo en mí, nadie lo hará. Busco sentirme cada día más segura, con más confianza, y en eso he trabajado, porque a veces no nos sentimos merecedores de nuestros logros. Es importante ver nuestro recorrido para darnos cuenta que no ha sido gratuito lo que hemos obtenido".



Para Camila, el verdadero reto fue lograr un balance entre su vida personal, familiar y personal en medio de todo lo que implica representar a un departamento como el Casanare, y ahora a un país.



"En la preparación descubrí que cuando tú te organizas, con determinación te levantas todos los días por tu propósito, porque es algo que siempre quise y hoy en día estoy lista para demostrar que ese sueño lo tuve y que lo voy a conseguir. En muchos momentos de mi vida he recibido muchos no, y por más fuerte que seas, eso te llega a afectar tu balance, pero puedes aprender que esos no pueden también ser una oportunidad de mejora. Nosotros también debemos aprender como seres humanos que nuestros errores nos hacen también ser únicos".



Desde su coronación en Barranquilla, muchos la han catalogado como una de las favoritas a lograr la corona de Miss Universe en El Salvador, "Desde que me inscribí en Miss Universe Colombia ya sabía que dado caso de ganar, cambiaría mi vida y la de mi familia, con muchos compromisos, con una gran responsabilidad, pero así como lo he venido demostrando todo este tiempo, mi esposo ha estado a mi lado, asegurándome que si me tengo que ir para Tailandia o al fin del mundo, él siempre me acompañaría. Es algo que me hace sentir muy tranquila, porque yo he estado para él en sus proyectos y ahora cuento con él en los míos".



Se fue con toda la alegría que siempre la ha caracterizado, con la esperanza e ilusión de poder hablar, así sea tan sólo algunos minutos con Nayib Bukele, el famoso Presidente de El Salvador. "Él para mí es la viva imagen de un líder transformacional al posicionar rápidamente a todo un país. Hoy en día El Salvador es uno de los países más seguros de América Latina, por lo que merece toda mi admiración.

Es un hombre joven y de familia que está dejando un gran mensaje para las nuevas generaciones, y si tengo la oportunidad de hablar con él, creo que tendremos muchos temas en común para conversar y hablarle de mi país para que se enamore mucho más de Colombia", finalizó Miss Universe Colombia.

