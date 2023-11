“Terminé mi relación bien”: Andrea Valdiri confirma divorcio con Saruma

Además, mencionó que por primera vez en su vida no siente la necesidad de dar explicaciones a los demás acerca de las decisiones que toma y que afectan directamente su entorno ya que en esta ocasión todo se dio en buenos términos. “Terminé bien, yo lo respeto, el me respeta, seguimos trabajando juntos”, agregó. Sin embargo lo que llamó la atención de sus seguidores fue que la influencer mencionó que no estaba dispuesta a tolerar la hipocresía por parte de una pareja, ya que en este momento de su vida ese comportamiento hace parte de sus no negociables.

Finalmente agradeció a sus seguidores por haberla acompañado durante todos los años en los que ha hecho presencia en redes sociales y dijo que fue por ellos por quienes decidió aclarar el estado actual de su relación ya que en los últimos días han circulado muchos rumores en internet.

Por ahora, la barranquillera está decidida a concentrarse en sus proyectos personales y a seguir trabajando en sí misma, esta vez sin la compañía amorosa de su ex pareja, con quien inició su relación en el 2021.

