¡Todo listo! Ya inició la preventa de las boletas para el concierto de Feid en el Atanasio

Luego de la confirmación la semana pasada de dos conciertos de Feid en Colombia en Bogotá y Medellín se conocieron los precios de la boletería para el show del 7 de diciembre en estadio el Atanasio Girardot.

La gira llamada Ferxxocalipsis ya tienen varias fechas fijas, desde julio 27 para Madrid, seguidas por tres conciertos en México entre el 20 y el 28 de agosto. Después irá a Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile y Colombia.

El 7 de diciembre es una fecha muy especial para Feid, también conocido como Ferxxo, que generalmente la celebra en su barrio, en Buenos Aires, en Medellín, “pegando las velitas”. En Bogotá será el 29 de noviembre en el Movistar Arena.

Una de las novedades del recital es que la tarima estará ubicada en el centro de la cancha, un escenario 360 grados, que permitirá el uso de todas las graderías del escenario deportivo. Algo similar había hecho Maluma en su show de 2022.

Para el show en el Atanasio, las entradas más económicas, en las tribunas Sur y Norte, tiene un costo de 120.000 pesos, y la más costosa es Palcos PMU, a 902.000 pesos.

Para Medellín, la página web eTicket informó que la preventa será este lunes 8 de abril, a las 10:00 a.m., hasta el 9 de abril a las 09:59 a.m. La venta general, será el día miércoles, 10 de abril, a las 10:00 a.m., hasta agotar existencias.

En Bogotá la preventa será este martes 9 de abril.

En Medellín

Será el primer concierto de Feid, cuyo verdadero nombre es Salomón Villada Hoyos, en el estadio Atanasio Girardot. En septiembre de 2022 había dado tres recitales seguidos en La Macarena, boletería que en su momento agotó en pocas horas.

El año pasado volvió a llenar La Macarena para presentar su nuevo álbum.

“Estoy muy feliz, nea, de que eso ya salió por fin y lo más especial es Medellín en el estadio, es el único que les voy a spoilear porque es Medallo y Medellín que belleza. Por ahí están filtrando unas fechas mías y es verdad. Aprovecho para decirles que ya están las fechas del Ferxxocalipsis Latinoamérica y va a estar muy chimba nea porque el Ferxxocalipsis no tiene nada que ver con lo que vivimos en Lollapalooza, en Estéreo Picnic, que pasamos muy bueno, by the way, pero esto es otra mierda”, anotó el músico, del que se especula tiene un romance con la también paisa Karol G.

