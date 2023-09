Vamos bien, para adelante con mucha energía: Diego Guauque tras superar el cáncer

A principios de este año, el periodista Diego Guauque fue diagnosticado con cáncer y durante estos meses ha seguido el tratamiento para superar la enfermedad. Así lo ha dejado ver en sus redes sociales, donde a medida que pasan los días, él mismo se encarga de dar buenas noticias sobre el avance.

Lo último que contó a sus seguidores fue que el sarcoma fue sacado de su organismo, luego de una compleja cirugía el pasado 29 de mayo. Después de esto, fue sometido a 34 sesiones de radioterapia para verificar que no quedaran rastros del cáncer en su cuerpo. Esta semana, concluyó este proceso.

“Voy bien, vamos bien, para adelante con mucha energía, muy creyente en Dios, la medicina colombiana, mis oncólogos para continuar con vida muchos, muchos años más”, dijo Guauque en el programa Bravíssimo del Canal City TV.

Resaltó que el acompañamiento y tener a la familia cerca en todo este proceso durante los últimos nueve meses fue fundamental para poder mejorar y concentrarse en su salud. Contó con el apoyo de sus papás, esposa e hija, que “son mis principales escuderos”.

Ya mucho más recuperado, el periodista de Séptimo Día dijo a principio de año que el “sarcoma pensó que solo se estaba enfrentando a mí, una pelea entre los dos, pero a la semana siguiente él se dio cuenta que también era una pelea con mis familiares y amigos”. El sarcoma que padeció le tocó cuatro órganos: páncreas, duodeno, vena cava y riñón.

También dijo que al mes de darse cuenta que padecía el cáncer, fue que lo hizo público y de inmediato le llegó una avalancha de cariño de la gente. “Fue un ejército de personas que me demostraba cariño, se la pusieron complicada al sarcoma”.

Y es que el apoyo que Diego recibió de la gente fue inmenso. Una familia, por ejemplo, le llegó a escribir que fueron a pagar una misa ante el milagroso de Buga. “Yo me sentía muy bien, tan lindos, tan especiales, no los conozco, quizás no los vaya a ver nunca, pero me sentía tan especial y con una responsabilidad de pelear por muchas personas que me están aportando su energía, oraciones y buenos deseos”.

Y siguió: “El tema del pelo y parte física no es fácil. A mí a los 15 días después de la quimioterapia se me empezaron a quedar los pelitos en la mano y decía, ¡ay, carajo! Lo mismo en la cama. Cogía el espejo, me miraba y en efecto tenía unos parches. Fui a la peluquería y me puse la cero, pero de todas maneras la calvicie en los pacientes de cáncer es como el símbolo y el espejo es recordando todo el tiempo tienes cáncer”.

Finalmente, el periodista reveló que por estos días se encuentra escribiendo un libro con su esposa, Alejandra Rodríguez, el cual saldrá a la venta el próximo año.

El pasado martes, Diego había tenido otra aparición en sus redes sociales. En una publicación dijo: “Hoy me gradué. Terminé mis 34 radioterapias. Por fortuna no tuve mayores síntomas adversos. Me espera mi premio: un delicioso ajiaco y mucha vida por delante. Gracias a Dios, a mis médicos, a mi familia y a todos ustedes por arroparme desde el primer día de este año. Cada día mejor”.

