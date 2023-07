Yailin reveló que Anuel AA la golpeaba mientras estaba en embarazo

Después de que Anuel AA revelara en fotografías el rostro de Cattleya, la hija que tuvo junto a la artista Yailin, sin su consentimiento, la cantante expresó su descontento a través de redes sociales, y su actual pareja, el artista estadounidense Tekashi, también salió en su defensa. Los tres terminaron por protagonizar un completo escándalo a través de redes sociales. Entre tanto, fueron revelando detalles de la vida privada de cada uno.

Tekashi 6ix9ine, la nueva pareja de Yailin le reclamó a Anuel el hecho de haber publicado fotografías de la bebé, en las que puede verse su rostro, así que decide reclamarle en nombre de ella, además de haberle recriminado que no ha sido precisamente el mejor padre para la hija que tiene con la cantante. Pero no fue lo único que le dijo, también vinieron los insultos.

Fue así como Anuel decide recordarle a Tekashi que él es el menos indicado para señalar si ha sido buen padre o no, ya que no se ha hecho responsable de su hija, y la madre de esta se vio obligada a instaurar una demanda contra él para que respondiera por ella, además de haber sido enviado a la cárcel por un tiempo, después de que se intentara a abusar de una menor de edad.

Y habría sido con este último comentario que el cantante puertorriqueño consiguió que este explotara, y buscara la manera de continuar con la discusión y el ataque. Así que decidió hacer público un secreto que había estado guardando Yailin. Tekashi entonces le pide a Anuel que responda por los golpes y malos tratos de los que fue ella víctima mientras estaba en embarazo de él.

La artista hasta ese momento solo había salido a respaldar a su actual pareja, llamando de doble moral a Anuel. Ambos eran amigos, antes de que ella saliera con Tekashi, y que no entendía porque ahora sí era importante que él hubiera tenido un problema con la justicia, cuando en el pasado nunca había tenido reparo alguno con eso.

Y seguido a esto, la dominicana tomó la decisión de respaldar lo que había dicho su pareja en redes sociales, mientras señalaba que no había querido hacer pública la situación por respeto a su hija Cattleya.

“Dile al mundo Ema que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña. Pero nunca me imaginé que ibas a caer así de bajo pana”, compartió la artista con todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. También dijo en otra de sus historias, que dejara de ponerse “en el papel de buen padre, sigue y voy a subir los mensajes yo embarazada, y cuando parí que necesité dinero, para la renta, para pañales para la niña, para la leche para tú hija, tú y tú gente me ignoraban”, explicó la dominicana.

Finalmente la cantante cierra sus historias con un último mensaje acerca de los malos tratos de los que fue víctima, y con una fotografía de su cuello y rostro, en la que pueden verse algunos morados. “Yo tengo todas las pruebas aquí, (....) y cuando tu quieras subimos estados para que se muera el diablo cuatro veces”, concluye.

Es así como amenaza a Aluan de empezar a revelar la manera cómo la ultrajó durante el embarazo, acompañada de imágenes que dejarían en evidencia al cantante.

