Yeison Jiménez: soy un cantante, aguardientero, caballista y de familia

A los 17 años de edad, Yeison Jiménez se acercó a la música, y dos años más tarde grabó sus primeras canciones. El camino ha sido largo y nada fácil, pero hoy a sus 32 años de edad, se ha convertido en uno de los principales referentes de la música popular colombiana, y va por más.

Acaba de anunciar ‘17/32 Invicto Tour’, una gira de conciertos que por ahora llegará a tres ciudades, pero que podría ampliarse en las próximas semanas, además de su regreso a los escenarios de Estados Unidos y Europa.

Pero será una gira especial. Por primera vez, como artista único, se presentará el 15 de junio de La Macarena en Medellín, el 27 de julio, día de su cumpleaños, en el Movistar Arena de Bogotá, además de un concierto en la plaza de toros de Manizales.

El artista habló sobre lo que serán estos espectáculos, así como de sus 15 años de carrera artística.

Un nuevo reto

-¿Listo para su primer Movistar Arena de Bogotá?

Hace como un año y medio teníamos de todo en la cabeza, pero acabábamos de salir de una pandemia, así que sentía que era muy pronto, todo era muy endeble, hasta que en diciembre me decidí para organizarlo este año.

-¿Un mismo show en tres ciudades?

Fue idea de mi equipo de trabajo, de llevar este mismo espectáculo que será especial y único, a las ciudades de Medellín y Manizales. Una locura.

-Para quienes ya han asistido a conciertos de Yeison Jiménez, ¿por qué ir a estos shows?

Es algo que va a pasar este año y que nunca había pasado. Estamos montando un show para esos escenarios, nunca habíamos montado un espectáculo para cantar tres horas y media, porque usualmente tenemos presentaciones de hora y media en tarima. Vamos a tener una noche muy colombiana, con invitados y llena de color.

Yo quiero que la gente se sienta orgullosa de que somos colombianos. Lo que más vamos a resaltar es que no será una noche mexicana, que no es una noche española, será totalmente colombiana, con música popular para cantar y recordar la historia de Yeison Jiménez.

Creo que la gente no está preparada para que vayamos a presentar, con un show con tres de los mejores caballos del país, algunos de ellos cuestan hasta tres millones de dólares, para que la gente los pueda disfrutar.

-Los caballos es una pasión de Yeison Jiménez

Los caballos tienen que estar. Para mí esos conciertos son una celebración, el 27 de julio es el día mi cumpleaños, por lo que estamos organizando todos los permisos, pero lo más importante es que la gente sepa que esto lo estoy haciendo por amor. Siendo un agradecimiento gigante con Bogotá, con Medellín, con mi tierra, Manizales.

-*Cada una de esas tres ciudades con ingredientes especiales en la carrera de Yeison Jiménez…

Manizales es mi tierra, de donde salí siendo un niño, y hoy por hoy decir que soy el artista de mi departamento, es un orgullo. Es una región muy pobre, así que vamos a ser muy prudentes con los precios, porque lo que quiero es que la gente vaya, disfrute el show, que se sientan orgullosos del artista que representa al departamento.

Además, Antioquia es el departamento que más me contrata, donde más me quieren, el 50% de mis éxitos vienen de allí.

Y Bogotá es la Capital, donde inició todo, yo cantando en los bares y las cantinas, por lo que me merece todo el respeto.

-¿Qué siente cuando pasa cerca de esos bares y cantinas donde empezó su carrera?

Siento que valió mucho la pena, que no ha sido fácil, que le hemos metido muchas ganas a esta carrera. Que he sido prudente, que he sido un muchacho tranquilo, enfocado, sin escándalos. Soy un cantante, aguardientero, caballista y de familia, pero que cuando pasó por esos lugares recuerdo que tenía muchos sueños que he ido materializando.

-¿Y el repertorio para estos shows especiales?

La idea es cantarlas todas porque tendremos el tiempo suficiente para hacerlo. Será un recorrido por toda mi historia musical, y vamos a ver qué más le apuntamos, porque me quiero ver cantando otra música.

-También se prepara sus giras por Estados Unidos y Europa…

Cuando inicia mi carrera musical los artistas de mi género a Estados Unidos y Europa cantaban en cantinas y bares, y lo entiendo porque el género estaba demasiado corto para esos tiempos. Nosotros llegamos en España a escenarios de ocho mil personas, en un género en pleno crecimiento.

-¿Qué tan difícil innovar en la composición en un género como la música popular?

Hay mucha música, la gente saca y saca canciones, pero yo no soy capaz de grabar por grabar. Yo siempre que grabo es porque me conecto con la canción .

Cuando empiezo a escribir música empiezo a buscar qué no existe. Acabo de hacer una canción para el marido que se convirtió en el amante, que son cosas que pasan pero no se han cantado.

