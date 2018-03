Agujero diplomático de EE.UU. se traga a 57 países

Desde que Donald Trump llegó al poder, el 20 de enero de 2017, Estados Unidos ha experimentado un giro de 180 grados en su política internacional.

En su primer discurso presidencial, destituyó a 45 diplomáticos provenientes de la gestión de su antecesor demócrata, Barack Obama.

Luego de 15 meses, Estados Unidos no tiene embajadores en 57 países. Esto es un agujero de grandes proporciones para una nación que ha liderado la diplomacia en las últimas tres décadas y que busca desesperadamente mantenerse como la más influyente del planeta.

Para Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario, Trump refleja gran desprecio por el sistema internacional. “Tiene a su país aislado y cree que puede hacer que avance de manera aislada, pero está equivocado”.

Dice que es curioso que Trump no tenga un embajador en Corea del Sur para lidiar con el norcoreano Kim Jong-Un. “Eso dificulta una negociación efectiva y no contribuye a la solución de los problemas de manera rápida, pero todo se mueve según intereses personales del presidente, y no del país. Es preocupante que un tema tan delicado sea tratado por dos presidentes tan explosivos e inestables en sus discursos”.

El embajador en República Checa durante el gobierno de Obama, Norm Eisen, también considera un gravísimo error que no haya un diplomático en Corea del Sur, para tratar con el régimen de Kim.

“Todo este desastre es un ejemplo de por qué es críticamente importante que Estados Unidos tenga embajadores en todo el mundo”, dijo Eisen. “Es una negligencia absoluta que no tengamos un enviado estadounidense en Corea del Sur; a estas alturas, la administración de Obama había confirmado todos los puestos importantes”.

“Los embajadores monitorean cómo está la visión de su país en la nación en la que se encuentran. Todos los países no tienen el mismo contexto. Entre Colombia y Estados Unidos los temas comerciales y del narcotráfico son vitales. Con otros países hay asuntos diferentes en agenda. En Corea del Sur el tema debe ser Pyongyang. No es lo mismo”, dice Rodríguez.

“Hay muchos conflictos que sin un embajador no pueden resolverse o en el mejor de los casos tardarías mucho en solucionar, no se trata de personas decorativas”, señala el politólogo venezolano. “Ellos están preparados para ver cómo se concibe su nación en un determinado país, por eso deben estar muy bien formados”, agrega.

Trump ha nominado a una docena de embajadores para países como Japón, Reino Unido, Italia, Francia, España, Canadá, China, Portugal e India, pero el Congreso no los ha aprobado, por considerar que no son los más aptos o porque la administración no envía los archivos completos de los aspirantes. Mientras tanto, Estados Unidos sigue aislado de casi un tercio del mundo.

Los confirmados son la política republicana Nikki Haley en la ONU, el empresario David Friedman en Israel y el diplomático Kevin Whitaker, en Colombia.

El proceso de aprobación es estricto. El nominado debe tener en primera instancia el visto bueno de la Casa Blanca, luego es sometido a votación en el congreso, que es el mayor obstáculo actual tomando en cuenta que la mayoría republicana se limita a un escaño y recordando que no todos los republicanos apoyan a Trump, a quien no perciben propiamente como un miembro del partido sino como un independiente que no respeta los códigos de la colectividad con sus decisiones polémicas. Quienes logran ser aprobados, luego son investigados por el FBI. Y si aprueban esa indagación, serán confirmados. Se desconocen los parámetros de la averiguación.

Japón es el otro aliado asiático con el que ahora se generan tensiones por el anuncio de imponer aranceles al acero, y tampoco hay un embajador para tratar el tema. Lo mismo ocurre con Alemania, principal economía de la Unión Europea, a la que afecta la nueva política de impuestos y donde tampoco hay jefe diplomático definido.

La situación actual de Estados Unidos en la materia lo ha llevado a perder el apoyo del bloque europeo, porque se ha cerrado a sus aliados históricos, quienes les son fieles porque tienen una necesidad personal. Por el contrario, Trump busca buenas relaciones con China, que es un aliado natural.

“Es un país independiente que tiene sus propia agenda y no le será fiel porque no tienen necesidad, simplemente actuarán según sus propios intereses. Xi Jimping en China está en una reforma de la constitución para seguir en el poder, algo muy distinto a Estados Unidos”, recuerda Rodríguez.

Y es que China no solo es más cercano a Rusia geográficamente sino ideológica e históricamente, tomando en cuenta que Moscú es su otro rival de peso.

En Medio Oriente también tienen desaciertos. “Estados Unidos ataca a Turquía, donde gobierna Recep Tayyip Erdogan, el único líder que ha desafiado a Rusia sin caer del poder; es un aliado estratégico, porque cuenta con el apoyo incondicional de la Unión Europea, pero Estados Unidos no aprovecha estas ventajas que le ofrece Turquía en los conflictos de Oriente Medio, simplemente porque no tiene en

Ankara un experto que interprete la realidad de este país”, argumenta Rodríguez.

“Vemos que el país más influyente de las últimas décadas no solo se está quedando atrás, sino que tiene una marcha en retroceso sostenida”, agregó.

Una situación similar ocurre en Arabia Saudita, junto con Israel, el otro gran aliado en Oriente Medio, pero done no hay un embajador.

Cambio en la diplomacia

La destitución de Rex Tillerson como jefe del Departamento de Estado y la asignación de Mike Pompeo, exjefe de la CIA en el cargo, ha generado recelos en países europeos y China.

Para Juan Ramón Martínez, catedrático de derecho internacional en la Universidad del Rosario, es normal que ante el cambio de jefes en la diplomacia haya preocupación, pero las relaciones entre los países seguirán tensas. “Esa es la dinámica, porque la guerra fría no ha cesado, incluso actualmente vivimos uno de los episodios más delicados con Corea del Norte”.

Sobre América Latina, Martínez cree que ha habido un descuido también y que esos espacios los han aprovechado China y Rusia, que siguen consolidando sus tentáculos en la región.