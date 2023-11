Anuladas las audiencias del papa Francisco por estado de salud

Las audiencias del papa Francisco previstas para el día de ayer fueron anuladas a causa de un “ligero estado gripal”, anunció el Vaticano en un comunicado.

“Las audiencias del Santo Padre previstas esta mañana quedan anuladas debido a un ligero estado gripal”, indicó el texto.

El anuncio se produjo a una semana de su viaje a Dubái, donde el pontífice argentino de 86 años prevé participar en la gran conferencia anual del clima organizada por la ONU, la COP28.

Lea también: Llega al norte de Gaza ayuda humanitaria por primera vez en más de un mes

El estado de salud de Francisco se deterioró en los últimos meses, lo que lo obliga a desplazarse en silla de ruedas, al tiempo que continúa la especulación sobre una renuncia al cargo, como ya hiciera su predecesor Benedicto XVI. El jefe de la Iglesia católica fue sometido a una operación de colon en 2021 y fue hospitalizado en dos ocasiones este año, una de ellas para una operación en el abdomen.

Descartan complicaciones pulmonares

El Papa se sometió a una tomografía computarizada (TAC) que ha dado resultado negativo descartando cualquier complicación pulmonar, según ha informado la Santa Sede en un comunicado.

Tras cancelar su agenda, el Pontífice ha acudido “a primeras horas de la tarde” al hospital Gemelli Isola de Roma para realizarse el TAC y “descartar el riesgo de complicaciones pulmonares”. “La prueba dio un resultado negativo”, ha concluido el comunicado emitido por la Santa Sede pasadas las 14.30 horas de este sábado, un mensaje en el que también se ha informado de que el Papa ha regresado a la Residencia Santa Marta en el Vaticano.

Encuentre aquí: Machado pide suspender referendo en Venezuela

El pasado 6 de noviembre el Papa afirmó en un encuentro con rabinos europeos que no estaba bien de salud, motivo por el que no leyó el discurso que tenía previsto para la mencionada cita, si bien mantuvo los actos previstos en su agenda para esa jornada.

“Os saludo a todos y os doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta. Pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino entregárselo y que se lo lleven”, expresó Francisco. El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, aseguró entonces que el Pontífice tenía “un poco de resfriado”.

Le puede interesar: Nueve muertos en enfrentamiento armado en el centro de México

Asistencia a la COP28 de Dubái

El papa Francisco y el rey Carlos III serán dos de las principales figuras de la Conferencia del Clima en Dubái (COP28), pero una vez acabada la gran cumbre de líderes, se abre el terreno a otras personalidades.

Negociadores, activistas, primeros ministros de pequeños estados insulares, entre otros, son algunas de las personalidades a tener en cuenta durante la cumbre, que comienza el 30 de noviembre y se clausura oficialmente el 12 de diciembre. Se espera que el sumo Pontífice confirme o desestime su participación en esta cumbre, de acuerdo con lo que le indiquen los médicos sobre su estado de salud en los próximos días.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion