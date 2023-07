BBC suspendió a presentador por pagar a adolescentes por imágenes sexuales

La cadena británica BBC ha anunciado este domingo la suspensión de un presentador que está siendo investigado por pagar a un adolescente miles de euros a cambio de imágenes de contenido sexual, ha hecho saber el ente en un comunicado.



El presentador ha sido identificado como un hombre mientras que no se ha dado a conocer ningún otro detalle sobre la identidad del adolescente.

Una investigación del tabloide 'The Sun' ha desencadenado en las últimas horas una vorágine de reuniones como la mantenida por la ministra de Cultura, Lucy Frazer, con la cúpula directiva de la cadena británica.



"Acabo de hablar con el director general de la BBC, Tim Davie, sobre las acusaciones, profundamente preocupantes, que involucran a uno de sus presentadores. Me ha asegurado que la BBC está investigando con rapidez y sensibilidad", ha hecho saber la ministra en su cuenta de Twitter.



"Dada la naturaleza de las acusaciones, es importante que la BBC tenga ahora el espacio para llevar a cabo su investigación, establecer los hechos y tomar las medidas apropiadas. Me mantendré informada", ha añadido.



La BBC promete una investigación exhaustiva

En el mismo comunicado en que anuncia la suspensión del presentador, la cadena asegura que cuenta con "sólidos procesos internos para tratar de manera proactiva con tales acusaciones.

"Estamos ante un conjunto de circunstancias complejas, en constante evolución, y la BBC está trabajando lo más rápido posible para establecer los hechos a fin de informar adecuadamente los próximos pasos apropiados", hace saber la cadena.



La BBC confirma que recibió por vez primera una queja al respecto en mayo y que el pasado jueves "fueron presentadas nuevas denuncias de diferente naturaleza".



La cadena se limita a decir sobre la identidad del individuo que "un miembro masculino del personal ha sido suspendido" -- la propia página web de la cadena le describe como un presentador, más allá de la nota oficial -- y espera estar "en condiciones de proporcionar una actualización adicional en los próximos días a medida que continúa el proceso".

