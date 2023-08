Biden visitará Hawái, donde incendios dejan más de un centenar de muertos

El presidente de Estados Unidos Joe Biden viajará a Hawái la próxima semana para reunirse con sobrevivientes y rescatistas que trabajan en los incendios que arrasaron el archipiélago y dejan más de un centenar de muertos, informó el miércoles la Casa Blanca, mientras se daban a conocer los nombres de las primeras víctimas de la tragedia.

El incendio, que destruyó la ciudad de Lahaina, en la isla de Maui, es el más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo.

Sólo cinco de los fallecidos han sido identificados. Funcionarios del condado de Maui difundieron dos de sus nombres después de haber notificado su muerte a los allegados: Robert Dyckman, de 74 años, y Buddy Jantoc, de 79 años, ambos de Lahaina.

La familia de Jantoc lo describió como un músico que estuvo de gira con Carlos Santana. "Espero que estuviera dormido", dijo su nuera, Shari Jantoc, según The New York Times. "Espero por Dios que no sufriera".

Un equipo forenses, algunos de los cuales trabajaron tras los atentados del 11-S en Nueva York, volaron a Maui, mientras se intensifican los esfuerzos para identificar los restos, algunos de los cuales están carbonizados.

Las autoridades de Maui empezaron a recoger muestras de ADN de personas cuyos familiares están desaparecidos. Pero la presencia en la isla de tantos turistas era un factor que complicaba aún más las cosas, y podría hacer necesaria una red mucho mayor para la recogida de muestras, dijo Adam Weintraub, de la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái.

"Ya he tenido noticias de personas que dicen que quieren entregar el ADN, pero que no pueden desplazarse a Maui", dijo a los periodistas.

"Vamos a tener que establecer algún tipo de sistema en el que si tienes familiares que están de vacaciones en Maui y no has podido contactar con ellos, puedas ir a tu comisaría local" para dar una muestra.

La tarea de encontrar víctimas es un trabajo lento y arduo, incluso con el uso de perros especialmente adiestrados para localizar cadáveres.

"Se trata de una operación de búsqueda realmente difícil", dijo el miércoles a la prensa Deanne Criswell, administradora de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA). "Los perros tienen que sortear el calor. Tienen que lidiar con problemas con sus patas al caminar por cristales y escombros".

"Quiero ser sincero con todo el mundo: esta va a ser una tarea muy larga y dura".

Las autoridades han advertido reiteradamente que el número definitivo de víctimas mortales podría no conocerse hasta dentro de unas semanas, pero se teme que sea significativamente mayor.

Unos contenedores refrigerados fueron instalados en la isla a modo de morgue provisional. Además llegó a la isla personal del Departamento de Salud,para agilizar el complicado proceso de identificación de las víctimas, constató un periodista de la AFP.

Biden "comprometido" con Hawái

Biden y su esposa Jill se reunirán el lunes en Maui "con los primeros socorristas, supervivientes y funcionarios federales, estatales y locales", informó la Casa Blanca en un comunicado.

"Sigo comprometido en dar todo lo que la gente de Hawái necesita mientras se recuperan de este desastre", dijo el presidente en X, antes Twitter.

En Lahaina, que tenía 12.000 habitantes antes de la tragedia, más de 2.000 edificios quedaron destruidos y muchas viviendas arrasadas.

Biden firmó la declaración de catástrofe natural para poder financiar los equipos de emergencia y la reconstrucción.

La gestión de la crisis ha sido duramente criticada y muchos habitantes han dicho sentirse abandonados por las autoridades.

Polémicas y críticas

Más de una semana después del devastador incendio, las autoridades de Maui intentan dar refugio a los supervivientes, que perdieron casi todo. Unos 2.000 alojamientos (habitaciones de hotel, establecimientos Airbnb o de particulares) son accesibles gratuitamente para los residentes durante al menos 36 semanas.

Pero las polémicas y las críticas sobre la gestión de las autoridades ante esta catástrofe no dejan de crecer.

Herman Andaya, jefe de la Agencia de Manejo de Emergencias de Maui, que opera la red de 80 sirenas, defendió el miércoles la decisión de no sonar el sistema de alarmas mientras el fuego se cernía sobre Lahaina, localidad de unos 12.000 habitantes.

"Las sirenas son usadas principalmente para tsunamis. El público está entrenado para buscar tierras altas en caso de que suene la sirena", dijo Andaya en una rueda de prensa.

"Si hubiésemos sonado la sirena esa noche, tememos que la gente hubiera ido (hacia las colinas)... directo al incendio".

Muchos señalan que algunos equipos de bomberos no pudieron actuar rápidamente porque las bocas de incendio estaban secas o con un caudal muy bajo.

Estos incendios ocurren en medio de un verano marcado por fenómenos extremos en todo el mundo, como los fuegos sin precedentes en Canadá, todos ellos relacionados con el cambio climático, según los expertos.

