A colombiana que viajó a Portugal le amputaron sus extremidades por culpa de una bacteria

El pasado 27 de junio de 2023, Luz Marina Contreras Vargas, en compañía de su familia,llegó a Lisboa, capital de Portugal, país que eligieron como destino de su primer viaje al exterior. Pero esta historia cambió de rumbo y le transformó su vida.

Aunque la razón principal del viaje era visitar el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, dos días después de haber llegado a Portugal, exactamente, el 29 de junio, la colombiana empezó a vivir lo que sería un momento inesperado en su existencia.

Según contó la hija de Contreras, Lina Carrascal Contreras, “el 29 de junio íbamos para Fátima porque era la razón por la que vinimos a Portugal, sin embargo, no fuimos porque mi mamá se enfermó. Ella estuvo hospitalizada desde el 29 de junio hasta el 7 de julio. Durante ese tiempo le diagnosticaron un síndrome de choque tóxico por una bacteria que se llama streptococcus pyogenes”.

Después de ese diagnóstico, la señora Luz Marina presentó falla multiorgánica y estuvo seis días en coma inducido. Y en medio de esta ‘historia de terror’, la joven, también, colombiana e hija de la paciente, decidió pedir ayuda económica por las redes sociales.

Y rápidamente esta historia fue cambiando cada vez más hasta que, según dijo Lina Carrascal, “los cirujanos tomaron la decisión de amputar en vista de que los tejidos no son viables”. La primera amputación que se realizó fue la de miembros inferiores.

“Soy Luz Marina Contreras, quiero enviarles un saludo muy especial y a todas las personas que han estado pidiendo por mi salud. Les cuento que todavía estoy hospitalizada, recupérandome de la amputación de las piernas. Mañana (16 de agosto) será la de las manos. No hubo manera de salvar algo, las tendrán que amputar completamente. Quiero pedirles oración, gracias, también, por sus ayudas económicas que hacen que mi familia pueda permanecer a mi lado. Que Dios me les bendiga y me les múltiple”, dijo la colombiana al contar que se encontraba en proceso de recuperación y a la espera de la amputación de sus manos.

Luego, a través de las historias de Instagram, Lina Carrascal, quien, ha estado informando sobre el estado de salud de su madre, contó que la señora Luz Marina había salido bien de su segunda cirugía. “Ahora es esperar que las heridas curen sin problemas”, puntualizó.

Esta historia le ha dado la vuelta al mundo y ha hecho que el país entero se una en oración. Ante la petición de la familia de Luz Marina, varias personas, en Colombia y otros lugares, han aportado económicamente.

De igual forma, algunos de los comentarios que ha dejado la historia de Luz Marina son los que dicen que “ella es una mujer fuerte”, “su misión en esta vida es convertirse en inspiración”, “oro mucho por tu mamá y por todos ustedes”, “me ha conmovido mucho toda esta situación y lo valientes que son, especialmente tu mamá, es un ejemplo de valentía y entereza”, “no la conozco señora Luz Marina y su familia, pero admiro su fortaleza y la de su familia.Que Dios esté presente en ese quirófano y sea el conduciendo a los profesionales para que el procedimiento salga increíblemente bien”, “oramos en familia por tu mami y para que todo salga bien”, entre otros.

