Confirman muerte de Antonio Macías, pareja de Ivonne Rubio

Este viernes se confirmó la muerte de Antonio Macias, uno de los colombianos desaparecidos en Israel tras el ataque perpetrado por el grupo Hamás durante un festival de música electrónica.

Su tía Sandra Paola Montaño le confirmó a Noticias Caracol que el Ejército israelí se contactó con ellos para notificarles sobre la muerte del joven.

Según la familia de los jóvenes, los amigos de la pareja colombiana señalaron que habían alcanzado a llegar a un búnker, sin embargo, Hamás los encontró. “Hamás llegó, les tiró una granada, mataron las primeras personas que estaban en el búnker, entraron después, quemaron hasta donde alcanzaron con el arma que tenían y tanto Antonio como otros amigos alcanzaron a salir corriendo, pero los cogieron a tiros”.

Lea además: Varios países evacúan a sus ciudadanos de la guerra entre Israel y Gaza

Antonio Macias, de 28 años, era la pareja de Ivonne Rubio, de 26 años, quien también reportaron como víctima el pasado miércoles de los primeros misiles lanzados cerca de la Franja de Gaza el 07 de octubre, en donde se encontraban los jóvenes.

Rubio logró comunicarse con su familia mientras se perpetraba el ataque: “El sábado a las siete y cuatro de la mañana mi hija me llamó. Yo contesté. Me dice: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación”, había señalado Julio Rubio, padre de la joven asesinada a Caracol Radio.

Los ataques dejaron un saldo de víctimas de alrededor 600 muertos tras la masacre. Muchas de las víctimas eran turistas.

Los colombianos fueron al festival “Tribe of Nova”, en el desierto de Néguev, por motivo de celebración de su aniversario como pareja. Desafortunadamente, tanto Macías como Rubio, que se encontraban a pocos kilómetros de la zona del conflicto en Medio Oriennte, resultaron las víctimas mortales del ataque. La pareja dejó a dos hijos, un niño de 4 años y una niña de 6.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion