Desmienten que el consumo de carne roja esté asociado con la inflamación

La inflamación es un factor de riesgo de muchas enfermedades crónicas, entre ellas las enfermedades cardiovasculares (ECV), y el impacto de la dieta en la inflamación es un área de creciente interés científico.

En particular, las recomendaciones de limitar el consumo de carne roja suelen basarse, en parte, en estudios antiguos que sugieren que la carne roja afecta negativamente a la inflamación, aunque estudios más recientes no lo han corroborado.

Un nuevo estudio, publicado en 'The American Journal of Clinical Nutrition', no ha hallado relación entre el consumo de carne roja con la temida inflamación.

"El papel de la dieta, incluida la carne roja, en la inflamación y el riesgo de enfermedades no se ha estudiado adecuadamente, lo que puede dar lugar a recomendaciones de salud pública que no se basan en pruebas sólidas --apunta el doctor Alexis Wood, profesor asociado de pediatría y nutrición en el Centro de Investigación de Nutrición Infantil USDA/ARS del Baylor College of Medicine y el Texas Children's Hospital (Estados Unidos)--. Nuestro equipo buscó echar un vistazo más de cerca mediante el uso de datos de metabolitos en la sangre, que pueden proporcionar un vínculo más directo entre la dieta y la salud".

Wood y su equipo analizaron datos transversales obtenidos de aproximadamente 4.000 adultos mayores que participaban en el Estudio Multiétnico de Aterosclerosis (MESA). Los datos transversales son una fuente útil de pruebas sobre cómo afecta la dieta a la salud; utilizan datos observados con personas que viven libremente, sin intentar influir en su estilo de vida habitual.



De este modo, puede resultar más fácil tomar los resultados de este tipo de estudios y aplicarlos a entornos ajenos a la investigación. Además de evaluar la ingesta de alimentos declarada por los propios participantes y varios biomarcadores, los investigadores también midieron una serie de metabolitos de la ingesta alimentaria en sangre. Los metabolitos plasmáticos pueden ayudar a captar los efectos de la ingesta alimentaria a medida que los alimentos se procesan, digieren y absorben.



Los investigadores descubrieron que, una vez ajustada al índice de masa corporal (IMC), la ingesta de carne roja procesada y no procesada (ternera, cerdo o cordero) no se asociaba directamente con ningún marcador de inflamación, lo que sugiere que el peso corporal, y no la carne roja, puede ser el factor causante del aumento de la inflamación sistémica. Especialmente interesante fue la falta de relación entre la ingesta de carne roja y la proteína C reactiva (PCR), el principal marcador de riesgo inflamatorio de las enfermedades crónicas.

"Nuestro análisis se suma al creciente número de pruebas que indican la importancia de medir los marcadores plasmáticos, como los metabolitos, para realizar un seguimiento de la dieta y las asociaciones de riesgo de enfermedad, en lugar de basarse únicamente en la ingesta dietética declarada por los propios pacientes --afirma Wood--. Nuestro análisis no respalda las asociaciones de investigaciones observacionales previas que vinculan la ingesta de carne roja y la inflamación".



Debido a que los estudios observacionales no pueden indicar causa y efecto, los ensayos controlados aleatorios (ECA) en los que los individuos son asignados al azar a consumir un factor dietético de interés o no consumirlo, son necesarios como una línea adicional de evidencia para entender adecuadamente si la carne roja no altera la inflamación. Varios ECA han demostrado que la carne de vacuno magra no procesada puede disfrutarse en pautas dietéticas cardiosaludables.



Con información de Europa Press*

