EE. UU. oculta información sobre ovnis: exfuncionario de inteligencia

No estamos solos y las autoridades estadounidenses están ocultando la evidencia, dijo este miércoles un exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos a un comité del Congreso.

David Grusch testificó que cree "absolutamente" que el gobierno posee un Fenómeno Anómalo no Identificado (FANI) -la sigla que reemplazó a Objetos Voladores No Identificados (ovni) en la jerga oficial- así como restos de sus operadores no humanos.

"Fui informado, en el curso de mis deberes oficiales, de un programa de varias décadas para recuperar restos de accidentes de FANI y de ingeniería inversa", dijo Grusch.

"Tomé la decisión, con base en los datos que recogí, de reportar esta información a mis superiores y múltiples miembros de la inspección general, y convertirme en un denunciante", explicó.

Presionado para dar detalles durante la audiencia, Grusch reiteró una y otra vez que no podía comentar en un escenario público porque se trata de información clasificada.

Dijo que el gobierno estadounidense está ocultando información sobre FANI no solo a la opinión pública sino al Congreso, y que él personalmente entrevistó a personas con conocimiento directo acerca de naves no humanas.

"Mi testimonio se basa en información que he venido recibiendo de individuos con una larga trayectoria de legitimidad y servicio para este país, muchos de los cuales también comparten evidencia convincente en forma de fotografías, documentación oficial y testimonios orales clasificados", dijo Grusch a los legisladores.

El representante estadounidense Tim Burchett respalda la idea de que el gobierno ha estado ocultando información, y dijo al comienzo de la audiencia (en la que además dos exfuncionarios de la Armada darán testimonio de haber visto FANI) que "se va a descubrir lo que esté encubierto".