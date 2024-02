Estados miembro de OMS se reúnen en Ginebra para debatir acuerdo de pandemias

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado que durante esta semana los Estados miembros se reunirán en Ginebra para debatir un nuevo acuerdo sobre la preparación y respuesta ante pandemias.



"Este acuerdo está siendo desarrollado, configurado y decidido por los 194 Estados miembros que componen la OMS, basándome en las lecciones aprendidas durante el Covid-19", ha explicado Tedros durante una rueda de prensa.



En este sentido, el director general de la OMS considera que conseguir este acuerdo ayudaría a los países a impulsar una respuesta "más equitativa", además de "salvaguardar la salud colectiva y mejorar la cooperación".

"Colectivamente podríamos compartir mejor las pruebas, los tratamientos y las vacunas para salvar vidas y medios de subsistencia", ha añadido Tedros. Asimismo, este acuerdo "mejoraría el intercambio de información sobre patógenos con potencial pandémico", así como "la protección del personal sanitario y de los más vulnerables".



"En definitiva, impulsará la cooperación entre los Estados miembros, preparándolos para una respuesta común. Reforzar y clarificar ahora la cooperación internacional dará a toda la humanidad más posibilidades de hacer frente a las amenazas de enfermedades del futuro", ha manifestado.



Tedros espera que se pueda elaborar un pacto para que, "cuando se produzca la próxima pandemia, toda la sociedad pueda hacerle frente". "Por eso, los Estados miembros están diseñando un acuerdo para ayudar a los países a movilizar a todos los sectores en una respuesta coherente, que incluya a los gobiernos, organismos multilaterales, el sector privado y la sociedad civil", ha destacado.



El debate se prolongará durante varios meses más, aunque Tedros confía en que los países puedan llegar a un acuerdo antes del mes de mayo, cuando se celebre la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra.

Situación en Gaza y Sudán

Durante su comparecencia, Tedros también ha asegurado que la situación sanitaria y humanitaria en Gaza se sigue deteriorando con el paso de los días hasta llegar a convertirse en "inhumana".



"En los últimos tres días nuestros socios conjuntos han llevado a cabo varias misiones de emergencia en el Complejo Médico de Nasser, en el sur de Gaza. Alrededor de 130 pacientes y, al menos 15 médicos y enfermeras, permanecen en el hospital. La unidad de cuidados intensivos ya no funciona, por lo que OMS ha ayudado a trasladar a los pacientes, muchos de los cuales ni siquiera pueden caminar", ha subrayado el director de la OMS.



Asimismo, ha recordado que, desde que comenzó la guerra, más de 29.000 personas han muerto, "muchas más están desaparecidas, presuntamente muertas, y muchísimas más están heridas". Además, la malnutrición severa se ha "disparado dramáticamente", del 1 por ciento a más del 15 por ciento en algunas zonas.



"Esta cifra aumentará cuanto más dure la guerra y se interrumpan los suministros", ha augurado, al tiempo que ha criticado que el Programa Mundial de Alimentos no puede entrar en el norte de Gaza con suministros.

En cuanto a la situación en Sudán, el director de la OMS la ha calificado como una "catástrofe humanitaria" y ha subrayado que durante los más de diez meses de conflictos ha tenido un impacto "mortal en las vidas, las viviendas y la salud".



"Más de 6 millones de personas han sido desplazadas internamente y casi 2 millones se han ido a países vecinos. Este es el mayor desplazamiento de personas en el mundo. La mitad de la población necesita ayuda humanitaria" ha declarado Tedros, que ha matizado que "más de 14.000 personas ya han sido asesinadas".

Cólera

Desde la OMS ha lamentado los "tiempos difíciles" que están ocurriendo en las últimas fechas con este tipo de conflictos y han destacado que las situaciones de pobreza en algunos territorios han provocado que se hayan registrado brotes de cólera en 30 países. "Los países que más preocupan ahora mismo son Etiopía, Haití, Zimbabue y Zambia", ha añadido Tedros.

Para el líder de la OMS, es importante asegurar que las personas tengan agua segura y acceso a los baños y que no contaminen sus alrededores. "Esto significa invertir en proyectos de infraestructura mayor y trabajar directamente con las comunidades afectadas", ha manifestado.



Además, ha señalado que un sistema de vigilancia es clave para "detectar rápidamente" los brotes y administrar un tratamiento eficaz, además de distribuir vacunas a quienes las necesitan.



En este sentido, ha indicado que la OMS ha liberado más de 16 millones de dólares en el Fondo de Contingencia para Emergencias. "Pero para hacer frente a los brotes de cólera en todo el mundo, son necesarios 50 millones de dólares más para 2024", ha añadido.



Tedros también ha comunicado que, a principios de la próxima semana, los líderes de la OMS se reunirán en Copenhague para debatir cómo incluir e integrar las enfermedades no transmisibles en la preparación y respuesta a las emergencias.



"No debemos olvidar que estos retos pueden superarse. Hay esperanza, pero hay que alimentarla y apoyarla y debemos hacer más. La salud de todos depende de ello", ha concluido.

