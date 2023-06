Exempleado había advertido que el sumergible del Titanic corría “potencial peligro”

Equipos de rescate buscaron frenéticamente el sumergible Titán, que desapareció el domingo con cinco personas a bordo cuando se dirigía a los restos del Titanic. Este jueves, se confirmó que los cinco pasajeros a bordo de la nave que salió a un viaje turístico en el Atlántico Norte perdieron la vida al implosionar la nave, según los restos encontrados por los equipos de rescate.

Las comunicaciones con el pequeño sumergible, con capacidad para un máximo de cinco personas y con oxígeno de emergencia para 96 horas, se perdieron el domingo dos horas después de sumergirse hacia los restos del mítico transatlántico Titanic, a casi 4.000 metros de profundidad y a unos 600 km de la isla canadiense de Terranova, en el Atlántico Norte.

A bordo del Titán viajaban el millonario británico Hamish Harding, presidente de la compañía Action Aviation; el paquistaní Shahzada Dawood, vicepresidente de Engro, y su hijo Suleman; el experto buceador francés Paul-Henri Nargeolet; y Stockton Rush, director general de OceanGate Expeditions, la compañía que opera el sumergible, y que cobraba 250.000 dólares por turista.

Según documentos legales obtenidos por The New Republic, en un caso fechado en 2018, el empleado de OceanGate David Lochridge, piloto de un sumergible, hizo varias alertas sobre la seguridad del submarino. Según un comunicado de prensa, Lochridge era director de operaciones marítimas en ese momento, “responsable de la seguridad de toda la tripulación y los clientes”.

The New Republic publicó un informe en el que reveló que el empleado se quejó puntualmente de que el submarino no era capaz de descender a profundidades tan extremas. Después de esas revelaciones fue despedido.

”Las preocupaciones que expresó Lochridge salieron a la luz como parte de un caso de incumplimiento de contrato relacionado con la negativa de Lochridge a dar luz verde a las pruebas tripuladas de los primeros modelos del sumergible por motivos de seguridad”, se lee en el artículo.

“Dadas las fallas predominantes en el modelo a escala 1/3 previamente probado y las fallas visibles en las muestras finales de carbono para el Titán, Lochridge nuevamente enfatizó el peligro potencial para los pasajeros del Titán a medida que el sumergible alcanza profundidades extremas”, demandó el exempleado.

“Los restos son consistentes con una catastrófica pérdida de presión de la cámara” del Titan, cuya comunicación se perdió el domingo, menos de dos horas después de haber iniciado la inmersión turística con cinco personas a bordo hacia los restos del Titanic en el Atlántico Norte, anunció el contraalmirante del servicio de Guardacostas estadounidense John Mauger, que transmitió el pésame a las familias.

