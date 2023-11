Grupos estudiantiles denuncian censura de Universidad de Columbia

Dos asociaciones de estudiantes estadounidenses, que habían organizado manifestaciones pidiendo un alto el fuego en el sangriento conflicto entre Israel y Hamás, denunciaron “censura” tras su suspensión por parte de la conocida Universidad de Columbia, cuyas autoridades les acusaron el viernes de haber “violado” las reglas institucionales.

El viernes la universidad con sede en Manhattan, Nueva York, anunció que suspendió a los grupos “Jewish Voice for Peace” (Voz Judía por la Paz, JVP) y “Students for Justice in Palestine” (“Estudiantes por la Justicia en Palestina, SJP) tras organizar protestas contra el conflicto que “incluían retórica amenazadora e intimidación”.

Gerald Rosberg, presidente del comité especial de seguridad del campus de esa institución, justificó en un comunicado: ”Esta decisión se tomó después de que los dos grupos violaran repetidamente las políticas de la Universidad relacionadas con la celebración de eventos en el campus, culminando en un evento no autorizado el jueves por la tarde que se llevó a cabo a pesar de las advertencias e incluyó retórica amenazante e intimidación”.

Lea también: El príncipe Enrique gana nueva batalla judicial a los tabloides británicos

“Censura e intimidación”

Pero la JVP replicó al día siguiente y se manifestó “consternada” por lo que llamó una “medida de censura e intimidación por parte de la administración” de la institución.

“La universidad afirma falsamente que estas asociaciones violaron las normas al pedir un alto el fuego en Gaza, donde perdieron la vida 11.000 civiles, entre ellos al menos 4.500 niños”, reaccionó la asociación en una nota de prensa. “Los estudiantes miembros de estas asociaciones actúan según una moraleja clara: denuncian la guerra e intentan salvar vidas pidiendo un alto el fuego”, añadió la JVP.

“Columbia afirma que los palestinos, los estudiantes que apoyan a los palestinos y los estudiantes judíos que rechazan las acciones de Israel en su nombre, no son bienvenidos en el campus”, resaltó.

De su lado, el grupo SJP también protestó publicando este mensaje en Instagram: “Podrán cerrar nuestras asociaciones, pero no pueden impedir que nuestros corazones latan por la liberación, la humanidad y la libertad de Palestina”. La suspensión despoja a los grupos de financiación y significa que no pueden realizar eventos en el campus.

Encuentre aquí: Petrolera francesa retoma operaciones en Venezuela

Protestas extendidas



Según expresó Rosberg, la suspensión solo se levantaría si ambas asociaciones demostraban que estaban dispuestas a cumplir las normas de Columbia. “Esto garantiza tanto la seguridad de nuestra comunidad como que las actividades centrales de la Universidad puedan llevarse a cabo”, durante lo que Rosberg describió como “tiempos cargados” con protestas en Estados Unidos.

Cientos de estudiantes de Columbia abandonaron sus clases el jueves, según la prensa local, para asistir a una protesta organizada por los dos grupos sancionados, en la que pedían a Washington que impulsara un alto el fuego en la lucha de Israel contra el grupo islamista palestino Hamás, que el 7 de octubre lanzó un ataque sin precedentes en el que murieron unas 1.200 personas.

La represalia israelí con incesantes bombardeos masivos e incursiones terrestres ya deja más de 11.000 palestinos muertos -entre ellos 4.500 niños-, según el Ministerio de Salud de Gaza, territorio controlado por Hamás.

Le puede interesar: EE. UU. acusa a Rusia de campaña de desinformación en América Latina

Los estudiantes que participaron en la protesta pidieron que la universidad calificara de “genocidio” el operativo y el asedio israelí a Gaza, además de exigir que la universidad retire sus inversiones en instituciones israelíes.

En los campus de las universidades estadounidenses, incluidos Harvard, Stanford y la Universidad de Nueva York, se multiplicaron amargos enfrentamientos que involucran a estudiantes, profesores y administradores y derivaron en debates virales en redes sociales, con intercambio de acusaciones de antisemitismo, islamofobia y amenazas a la libertad de expresión.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion