Murió Victoria Amelina, herida tras ataque ruso en Ucrania

La escritora ucraniana Victoria Amelina falleció este domingo, luego de las graves heridas producto del ataque de un misil a un restaurante el pasado 27 de junio en Kramatorsk, Ucrania.

La novelista estaba departiendo junto a los tres colombianos, el excomisionado de paz, Sergio Jaramillo, el escritor Héctor Abad Faciolince y la periodista Catalina Gómez, cuando sucedió el ataque.

Esta información fue confirmada por la organización ucraniana PEN, formada para proteger la libertad del habla y los derechos de autor, y promocionar la literatura y la cooperación cultural internacional.

“Con nuestro mayor dolor, les informamos que la escritora ucraniana Victoria Amelina falleció el 1 de julio en el Hospital Mechnikov en Dnipro. Su muerte se produjo por lesiones incompatibles con la vida, que sufrió durante el bombardeo con misiles rusos de un restaurante en Kramatorsk el 27 de junio de 2023. Comunicamos esta noticia ahora que todos los miembros de la familia de Victoria se han enterado y con su consentimiento”.

Según expresó la organización, Amelina ha expandido su trabajo mucho más allá de la literatura. En 2022 se unió a la organización de derechos humanos Truth Hounds. Ha estado documentando crímenes de guerra rusos en territorios desocupados en las partes este, sur y norte de Ucrania, en particular en Kapytolivka cerca de Izyum, donde encontró un diario de Volodymyr Vakulenko, un escritor ucraniano asesinado por los rusos.

“Durante este tiempo, Victoria también comenzó a trabajar en su primer libro de no ficción en inglés. En War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War , que pronto se publicará en el extranjero, Victoria cuenta historias de mujeres ucranianas que están documentando los crímenes de guerra rusos y sus vidas durante la guerra”, resalta PEN.

"Sentí que del centro de la tierra algo brotó”

En la mesa de los colombianos había una pizza cuatro quesos y cervezas sin alcohol, pues se había decretado ley seca, pero de repente estos elementos volaron por los aires al momento del impacto, que dejó en shock a los colombianos.

Después de los hechos, el periodista Hector Abad y el excomisionado Sergio Jaramillo relataron los crudos momentos que sintieron tras el ataque ruso que tiene paralizado a Ucrania y al mundo entero, cuando la pizza y las cervezas sin alcohol que tenían volaron por los aires

“Sentí que del centro de la tierra algo brotó, pero en vez de tirarme hacia arriba caí al suelo”, narró el escritor Héctor Abad Faciolince en una rueda de prensa virtual que organizaron este miércoles, para contarle al mundo la desgarradora historia que se vive en medio de la guerra.

Según su relato, todo pasó en un segundo y de lo único que tenía conciencia era de un zumbido en su cabeza: “Yo estoy bien, no me lo explico. Yo mismo pensé que estaba herido”, relató Héctor Abad, quien no podía creer lo que había sucedido y lo bien librado que había salido.

Por su parte, el excomisionado de paz, Sergio Jaramillo, relató que todo el día se estuvo preguntando “¿será que va a pasar algo?”, pero no pensó que ocurriría en un restaurante, donde disfrutaban de un ambiente festivo: “Es exactamente lo contrario a lo que uno se imagina”.

Tras el ataque, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció al respecto y pidió a la Cancillería emitir una nota diplomática de protesta. "Rusia ha atacado a tres civiles colombianos indefensos. Viola así los protocolos de la guerra. Cancillería debe entregar nota diplomática de protesta".

