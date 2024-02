Presidente de Brasil insiste en que Israel comete "genocidio" en Gaza

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió el pasado viernes en que Israel comete "genocidio" contra civiles palestinos en la Franja de Gaza, luego de comparar el domingo las acciones del Estado hebreo al Holocausto.

"Lo que el gobierno del Estado de Israel está haciendo no es una guerra, es genocidio, porque está matando mujeres y niños", dijo Lula en un acto en Rio de Janeiro.

Estos son los primeros comentarios del mandatario luego de que el domingo, en la cumbre anual de la Unión Africana en Adís Abeba, Etiopía, desatara una polémica al acusar a Israel de "genocidio", y comparara la campaña militar israelí en Gaza con "cuando Hitler decidió matar a los judíos".

Tras esos dichos, Israel declaró a Lula "persona non grata" y exigió sus disculpas.

El mandatario izquierdista no se disculpó y, esta vez sin referirse al Holocausto, volvió a arremeter contra el Estado hebreo: "Es un genocidio, son miles de niños muertos y miles desaparecidos. No están muriendo soldados, están muriendo mujeres y niños en el hospital. Si eso no es genocidio, no sé qué es genocidio", exclamó.

"No cambio mi dignidad por la falsedad", dijo Lula, quien se pronunció nuevamente favorable a la creación de un Estado Palestino "libre y soberano".

Antes, el ministro de Relaciones Exteriores Israel Katz había publicado un mensaje en la red social X, junto a una imagen de brasileños e israelíes abrazados frente a sus banderas: "Nadie va a separar a nuestro pueblo. Ni usted" Lula, escribió.

Katz había despreciado las declaraciones del mandatario izquierdista, describiéndolas como "un escupitajo en la cara de los judíos brasileños".

Las recientes hostilidades se iniciaron el 7 de octubre, cuando comandos islamistas mataron a 1.160 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250 en el sur de Israel, según un balance de AFP basado en datos israelíes.

Lula, de 78 años y un importante representante de los países del sur global, calificó el ataque de Hamás de "acto terrorista", pero criticó en varias oportunidades la reacción "desproporcionada" de Israel.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, un territorio palestino gobernado por Hamás, 29.514 personas, en su mayoría civiles, murieron desde el inicio de las hostilidades hasta ahora en la Franja de Gaza.

Tras cuatro meses de guerra y con cientos de miles de personas desplazadas, la situación humanitaria sigue degradándose. Según la ONU, 2,2 millones sobre los 2,4 millones de habitantes de la Franja de Gaza están al borde de la hambruna.

