Reforma a la salud avanzó entre comisión accidental y aprobación de tres artículos

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que nuevamente tuvo una sesión bastante alterada en el transcurso del día jueves por cuenta del articulado, se dio la aprobación de los primeros tres artículos del proyecto de reforma a la salud.

Sobre las 6:00 de la tarde se votó en bloque los artículos 30, 91 y 103, los cuales fueron aprobados por la Comisión Séptima de Cámara con catorce votos a favor y seis en contra. Tras esto, el secretario de la comisión levantó la sesión y se volverá a citar para la próxima semana.

Entre los votos positivos se encuentran los de los representantes liberales y del partido de La U, pese a los directores de estas colectividades han manifestado en reiteradas oportunidades que no acompañarán la reforma del Gobierno tal y como fue presentada.

Los que sí se apartaron fueron los conservadores, luego de que el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, reiteró que no apoyarán la reforma del Gobierno en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“Somos un Partido que camina con la frente en alto, un Partido adulto que no se arrodilla al poder, que no se arrodilla a los llamados burocráticos para votar reformas que van en contra de los colombianos. Somos un Partido que tiene dignidad e identidad, por eso votaremos no a la Reforma a la Salud del Gobierno”, señaló Cepeda.



¿Qué se aprobó?



Uno de los artículos va ligado a las responsabilidades de la Superintendencia de Salud, que deberá responder en menos de 72 a las quejas que pongan en riesgo la vida de los colombianos. El otro trata sobre garantizar la participación ciudadana en el sistema de salud.

Finalmente, se crearán comisiones intersectoriales en territorios, donde gobernadores y alcaldes conformarán la Comisión Intersectorial de Determinantes Sociales de Salud y Salud Pública en el ámbito de su jurisdicción, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la ley.

Lo que al final destrabó la votación de los primeros artículos fue la conformación de una comisión accidental, en medio de la falta de claridad suficiente sobre los artículos por los que estaban discutiendo

La Comisión Accidental para orientar la discusión quedó conformada por los representantes Martha Alfonso, Héctor Chaparro, María Eugenia Lopera, Miguel Ángel Quevedo, Alfredo Mondragón, Juan Felipe Corzo, Jairo Cristo; Camilo Ávila, Germán Gómez y Juan Carlos Vargas.

