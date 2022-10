Home domingo 2 de octubre de 2022

Movimientos en masa

Cabe recordar que en el municipio de Lourdes se han reportado afectaciones en la vía Lourdes – Gramalote en el sector conocido como La Palma por deslizamientos de tierra y desprendimiento de rocas, generando un escenario de riesgo para las personas que transitan esta vía.

Así mismo, en el municipio de Bucarasica, en la vía secundaria que del casco urbano del municipio conduce al corregimiento de la San Juana se han deprendido rocas. La vía terciaria que conduce al corregimiento de Aguablanca se encuentra inhabilitada, dejando incomunicadas a 8 veredas.

En el municipio de Hacarí se han reportado afectaciones y pérdida de la banca en la vía secundaria que conduce a los sectores de Molino – Villanueva – El Espejo.

Recomendaciones para la comunidad

- No arrojar basuras o escombros a las quebradas o ríos. No desviar ni taponar caños o desagües.

- Tener a la mano un maletín con copia de los documentos de identidad de cada uno de los integrantes del núcleo familiar, prendas de vestir de recambio, alimentos enlatados, agua, silbato, un radio con pilas y una linterna. Protegerse de la lluvia con paraguas o impermeable y salir abrigado para evitar resfriados.

- Conocer y revisar los planes de emergencia, las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

- No exponerse en zonas de riesgo de inundación y deslizamiento.

- Prestar especial atención a aquellas áreas ribereñas y zonas de ladera susceptibles a movimientos en masa.

- No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, toda vez que podrían ser objeto de descargas.

- Estar atentos al incremento del cauce de las fuentes hídricas.

- Evitar el desplazamiento en momento de presentarse las precipitaciones.

