Damnificados de Convención piden la reconstrucción de viviendas

A oídos del presidente Petro

El caso de los damnificados de Convención fue expuesto al presidente Gustavo Petro durante su visita a la zona del Catatumbo, pero hasta el momento no han llegado las ayudas.



Margely Rodríguez Ríos reveló que desde la caída de su casa han vivido una pesadilla sin fin, buscando recursos para sobrevivir.



“A Dios gracias, mi esposo Elí es volquetero del municipio y con lo poco que gana logramos solventar los gastos. Yo misma le escribí al presidente y le envié las fotografías y no he recibido respuesta alguna”, agregó.

Incluso han pedido a los ingenieros encargados de la remoción de escombros que permitan levantar una estructura con tablas y costales para regresar a lo propio. Petición que no es concedida, ya que por la zona pasan unas fuentes hídricas y en temporada invernal podría repetirse la tragedia.

El presidente del Concejo de Convención, Wilfredo Trillos, aseguró que las familias viven un verdadero drama, por lo que señala que “el Estado debe reconocer las pérdidas y emprender la reconstrucción de las viviendas sin ponerse a buscar culpables, pues es el factor humano el que está en juego”.