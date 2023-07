El presunto acoso laboral

El sindicato, Sindemo, que agrupa a 35 trabajadores de planta, a través de un comunicado informó sobre el presunto acoso al cual han sido sometidos los líderes al limitarle el ejercicio de las actividades en defensa de los derechos colectivos laborales. Amparados en la autonomía sindical no comparten el control disciplinario implementado por la Personería.



“Nos sorprende que los deberes de la Personería municipal son la defensa de los derechos humanos, entre ellos el sindical, y hoy nos encontramos en una situación donde estamos siendo atacados por quien debería defendernos”, manifestó el presidente de la agremiación, Richard Guerrero.



No comparte el proceso disciplinario en su contra sin que medie queja alguna de unos hechos ocurridos el año pasado. “Por motivos médicos no asistí dos días consecutivos lunes y martes en una época post pandemia, explicación suministrada al jefe inmediato y no sucedió nada. Sorprende que el personero abra una investigación violentando todo principio”, alegó.



Calificó como “artimañas” basadas en falacias para afectar el movimiento sindical.

Bohórquez Lanzziano asegura que no va tolerar actos de indisciplina de los funcionarios públicos y el caso del presidente del sindicato ya se encuentra en etapa de juzgamiento ante la Procuraduría de Norte de Santander, entidad competente para definir su situación.



El representante del Ministerio Público hizo un llamado a los funcionarios a cumplir con los deberes para reclamar los derechos.

Lea además: Habitantes de la calle se toman los puentes en Ocaña

“Algunos se la pasan tomando tinto en las cafeterías en los alrededores del parque en horario laborales y la gente esperando pacientemente la atención para solucionar los problemas”, agregó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion