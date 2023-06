Amenazan de muerte a gestor de aceites en Ocaña

Las intimidaciones

Conjuntamente con el socio en la ciudad de Barranquilla, Javier Villamizar, comenzaron a cosechar los frutos y los inescrupulosos a generar las rencillas.



Confiesa Neil Jiménez que luego de visitar el restaurante de la universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña en la alianza estratégica, fue abordado por dos hombres corpulentos en la vía a la granja del Algodonal. “Se transportaban en motocicletas y me dijeron que no siguiera con ese proyecto si no quería consecuencias mayores”, precisó.

