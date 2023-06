Campesinos de La Playa de Belén, molestos porque les dañaron las fiestas

El cura logró apaciguar los ánimos

Los campesinos corrieron hacia el templo donde el sacerdote por los altoparlantes clamaba a los violentos que cesaran el accionar.



“Comenzaron a rezar el santo rosario y las ráfagas de fusil se aplacaron, pero fueron momentos de zozobra y mucha tensión”, dijo un feligrés.



Por su parte, el alcalde instó a los grupos alzados en armas para que excluyan a la población civil del conflicto social y busquen un acercamiento con el Gobierno Nacional.



“Ninguno se ha reivindicado el ataque, no sé si es una persecución política o es algo extorsivo porque desde el inicio de la administración he sufrido de una persecución. Yo no le daré plata a los grupos que operan en la región”, exclamó el mandatario.



Recordó el momento cuando salió ileso de un atentado terrorista el 24 de marzo del año 2022 en el sector denominado La Virgen del puente de San Francisco. “Fueron 14 impactos en la camioneta y el conductor fue herido de consideración. Me quieren sacar vivo o muerto de la alcaldía”, precisó.



En estos momentos se encuentra en la ciudad de Cúcuta exponiendo el caso al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, para extremar las medidas de protección y lo más probable es que no vuelva a culminar su mandato.

“Es triste culminar así un proceso donde la gente entregó el voto popular y algunos se interponen a que ejecute las obras”, puntualizó el alcalde.

