Campesinos temen una tragedia anunciada en Ábrego y Villa Caro

No quieren que se repita la historia

Los moradores de la zona ribereña solicitaron maquinaria especializada para remover la sedimentación y evitar una avalancha de grandes proporciones.



El crudo invierno enciende alarmas y no quieren vivir la pesadilla del año pasado cuando cinco miembros de la familia Núñez fue sepultada y los cadáveres no fueron hallados. Únicamente se salvaron padre e hijo porque estaban en Ocaña comercializando una cosecha de cebolla.



“Desde el año pasado hacemos una rogativa y ese clamor llega a los oídos sordos de los gobernantes de turno. ¿Qué están esperando? Una tragedia para actuar”, reclamaron los afectados.



Ellos aseguran que no han recibido nada del Gobierno Nacional ni departamental.



Lea además: Crudo invierno enciende alarmas en las cuencas hidrográficas del Catatumbo

“No hay vía y la maquinaria nunca llegó para remediar la situación. Lo grave del caso es que sigue lloviendo en lo alto de la montaña y no hay dolientes”, agregaron.