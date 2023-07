Corponor analiza el Plan de Ordenamiento Territorial de Ocaña

Falta más debate

Cristian Jiménez Arévalo, concejal de Ocaña, exige más capacidad de debate sobre los problemas para sentar posiciones.



Critica la experiencia de la empresa que diseña el POT. “Yo no sé en qué se parece Ocaña a Mompox, Turbaco o Barranco de Loma, son municipios que no tienen las mismas características demográficas y geográficas. A la fecha no ha llegado un solo documento del Plan de Ordenamiento Territorial. No existe una socialización por parte en cada una de las etapas que, en julio, no tenemos claridad”, aseguró.



Finalmente concluyó que lo más importante es responder los interrogantes sobre los sitios donde serán reubicados el cementerio central y la cárcel y hacia dónde va la ampliación de Ocaña.

También, saber hasta dónde llega el perímetro, cómo se van a cuidar los dos afluentes -el Algodonal y El Tejo- para el suministro de agua potable.

